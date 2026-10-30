2026 KPSS Ön Lisans Tercihleri Ne Zaman? KPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS Ön Lisans sınavı 2 yılda bir yapılıyor ve puanlar açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli oluyor. Yani 2026 puanınızla bu süre boyunca açılacak ön lisans kadrolarına tercih yapabilirsiniz.

Ön lisans mezunlarının merkezi yerleştirmelerde kullandığı puan türü KPSS P93. Bu puan, B grubu kadrolara yapılan merkezi atamalar ile kamu kurumlarının alımlarında kullanılıyor.