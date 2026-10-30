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2026 KPSS Ön Lisans Tercihleri Ne Zaman? KPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2026 KPSS Ön Lisans Tercihleri Ne Zaman? KPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 14:50
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Milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2026-KPSS Ön Lisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Puanlarını öğrenen adayların gözü şimdi tercih takviminde. Peki KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merak edilen tüm soruların yanıtını sizin için derledik. 

İşte detaylar.

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KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı

KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı

4 Ekim'de yapılan 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçları, 30 Ekim 2026 sabahı saat 06.15'te açıklandı. Sınava 1 milyon 593 bin 198 aday başvurmuştu.

Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabiliyor. 👇

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS Ön Lisans Tercihleri Ne Zaman?

KPSS Ön Lisans Tercihleri Ne Zaman?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihlerinin 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. 

Ön lisans mezunları da bu dönemde, yayımlanacak tercih kılavuzunda kendilerine ayrılan kadrolar için tercih yapabilecek. Hangi kurumların kaç kişilik kontenjan açacağı ve başvuru şartları ise tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek.

KPSS Tercih Kılavuzu Yayımlandı Mı?

KPSS Tercih Kılavuzu Yayımlandı Mı?

KPSS-2026/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun tercih süreci başlamadan önce ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Kılavuzda kurumların kadro ve kontenjan sayıları, pozisyon kodları, nitelik şartları ve aranan öğrenim düzeyleri yer alacak. Adayların tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemesi, özellikle kendi bölümlerine uygun nitelik kodlarını kontrol etmesi gerekiyor.

KPSS Tercih Ekranı: Tercihler Nasıl Yapılır?

KPSS Tercih Ekranı: Tercihler Nasıl Yapılır?

KPSS tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılıyor. Adaylar tercih dönemi başladığında T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak tercihlerini girebilecek.

Tercih yapmadan önce kılavuzdaki kadroların nitelik şartlarını sağladığınızdan emin olmanız ve tercihlerinizi süre bitmeden onaylamanız önem taşıyor. 👇

KPSS TERCİH EKRANI (ÖSYM AİS)

KPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS-2026/2 yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz resmi olarak duyurulmadı. ÖSYM, kesin tarihi genellikle tercih süreci tamamlandıktan sonra ilan ediyor.

Adaylar sonuçlarını yine ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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KPSS Ön Lisans Puanı Kaç Yıl Geçerli?

KPSS Ön Lisans Puanı Kaç Yıl Geçerli?

KPSS Ön Lisans sınavı 2 yılda bir yapılıyor ve puanlar açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli oluyor. Yani 2026 puanınızla bu süre boyunca açılacak ön lisans kadrolarına tercih yapabilirsiniz.

Ön lisans mezunlarının merkezi yerleştirmelerde kullandığı puan türü KPSS P93. Bu puan, B grubu kadrolara yapılan merkezi atamalar ile kamu kurumlarının alımlarında kullanılıyor.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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