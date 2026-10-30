2026 KPSS Ön Lisans Tercihleri Ne Zaman? KPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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Milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2026-KPSS Ön Lisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Puanlarını öğrenen adayların gözü şimdi tercih takviminde. Peki KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Merak edilen tüm soruların yanıtını sizin için derledik.
İşte detaylar.
KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı
KPSS Ön Lisans Tercihleri Ne Zaman?
KPSS Tercih Kılavuzu Yayımlandı Mı?
KPSS Tercih Ekranı: Tercihler Nasıl Yapılır?
KPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
KPSS Ön Lisans Puanı Kaç Yıl Geçerli?
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