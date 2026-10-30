LGS Ne Zaman, Hangi Gün? Saat Kaçta? İşte MEB 2027 LGS Takvimi
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Liseye hazırlanan öğrenciler ve aileleri için geri sayım resmen başladı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2027 yılı sınav uygulama takvimini yayımladı ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi de belli oldu. Peki 2027 LGS ne zaman, hangi gün yapılacak? Bursluluk sınavı ne zaman? Merak edilen tüm detayları sizin için derledik.
İşte detaylar.
2027 LGS Ne Zaman?
LGS'de Sorular Hangi Konulardan Gelecek?
LGS Başvuruları ve Sonuçları Ne Zaman?
Okullar Ne Zaman Kapanacak?
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