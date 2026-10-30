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LGS Ne Zaman, Hangi Gün? Saat Kaçta? İşte MEB 2027 LGS Takvimi

LGS Ne Zaman, Hangi Gün? Saat Kaçta? İşte MEB 2027 LGS Takvimi

MEB LGS
Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 14:28
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Liseye hazırlanan öğrenciler ve aileleri için geri sayım resmen başladı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2027 yılı sınav uygulama takvimini yayımladı ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi de belli oldu. Peki 2027 LGS ne zaman, hangi gün yapılacak? Bursluluk sınavı ne zaman? Merak edilen tüm detayları sizin için derledik. 

İşte detaylar.

MEB

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2027 LGS Ne Zaman?

2027 LGS Ne Zaman?

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayımladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkez, sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav, kağıt üzerinde (basılı) olarak uygulanacak. Bugün itibarıyla LGS'ye 226 gün kaldı.

LGS'de Sorular Hangi Konulardan Gelecek?

LGS'de Sorular Hangi Konulardan Gelecek?

MEB'in açıklamasına göre 8. sınıf öğrencilerine yönelik tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

Yani öğrenciler, okulda işledikleri müfredatın dışında bir konuyla karşılaşmayacak. Sınava hazırlanan öğrencilerin ders kitaplarını ve kazanım listelerini takip etmesi önem taşıyor.

LGS Başvuruları ve Sonuçları Ne Zaman?

LGS Başvuruları ve Sonuçları Ne Zaman?

MEB, 2027 LGS'nin başvuru tarihlerini, sınav saatlerini, sonuç ve tercih takvimini henüz açıklamadı. Bu bilgilerin, ilerleyen aylarda yayımlanacak LGS başvuru kılavuzuyla netleşmesi bekleniyor.

Başvuru, sınav giriş belgesi ve sonuç işlemleri her yıl olduğu gibi e-Okul ve MEB'in resmi internet siteleri üzerinden takip edilebilecek.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

MEB'in açıklamasına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Yani LGS'den yaklaşık iki hafta sonra öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girecek.

Tüm 8. sınıf öğrencilerine şimdiden başarılar!

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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