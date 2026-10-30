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MEB 2027 LGS Tarihini Açıkladı

MEB 2027 LGS Tarihini Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 14:10
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MEB, 2027 yılında yapılacak olan LGS'nin tarihini açıkladı.

MEB'den yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

'2026-2027 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.'

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MEB, LGS tarihini açıkladı.

MEB, LGS tarihini açıkladı.

MEB'in açıklamasına göre, 2027 yılında LGS 13 Haziran 2027 Pazar günü yapılacak. 

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı. 

Yayımlanan takvimde 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın tarihi açıklandı.

MEB'in açıklamasında 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.' ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavda, tüm soruların öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacağı açıklandı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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