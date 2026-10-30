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MEB'den Yeni Öğretmen Kararı: İlkokullar İkiye Ayrılabilir

MEB'den Yeni Öğretmen Kararı: İlkokullar İkiye Ayrılabilir

Öğretmen Yusuf Tekin
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 08:29
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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda sınıf öğretmenliğinin ikiye ayrılmasının gündemde olduğunu açıkladı.

Türkiye gazetesine konuşan Tekin'e göre 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıflar için ayrı öğretmenler görevlendirilmesi fikri öğretmenlere soruluyor. Bakan, konunun henüz tartışma aşamasında olduğunu ve somut bir adım atılmadığını vurguladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEsma Altın

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İlkokuldaki Öğretmenler İkiye mi Bölünecek?

İlkokuldaki Öğretmenler İkiye mi Bölünecek?

Bugün ilkokulda bir sınıf öğretmeni genellikle aynı sınıfı 1'den 4'e kadar okutuyor. Tartışılan modelde ise bu dört yıl ikiye bölünecek.

Tekin, gerekçeyi şöyle açıkladı: 'İlkokul birler ve ikiler yaş grubu itibarıyla birbirine daha yakın gruplar. Üç ve dörtler daha yakın gruplar.' Bu yüzden sınıf öğretmenlerini 1-2'yi okutanlar ve 3-4'ü okutanlar diye ayırmanın nasıl olacağı öğretmenlere soruluyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre amaç, okula uyum ve ilk okuma-yazma sürecindeki 1 ve 2. sınıflar için uzmanlaşmış bir öğretmenlik oluşturmak.

"Öğretmenler İstemezse Vazgeçilir"

"Öğretmenler İstemezse Vazgeçilir"

Bakan Tekin, modelin kesinleşmiş bir karar olmadığını birkaç kez vurguladı: 'Belki onun sonunda öğretmen arkadaşlar istemezlerse hâliyle vazgeçilir. Bu konuya ilişkin bakanlığımızca somut, olgunlaşmış veya atılmış bir adım yok şu anda, bugünden yarına da yapılacak bir iş değil zaten.'

Aynı röportajda zorunlu eğitim süresine de değinen Tekin, çocukların öğrenme hızının değiştiğini söyledi. Daha kompakt ve zorunlu eğitimin daha kısa olduğu bir sistemin tartışılması gerektiğini, kararın bu tartışmaların sonunda verileceğini ekledi.

Görünen o ki şimdilik ortada bir karar yok, söz bu kez önce öğretmenlerde.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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