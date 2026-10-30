MEB'den Yeni Öğretmen Kararı: İlkokullar İkiye Ayrılabilir

Bugün ilkokulda bir sınıf öğretmeni genellikle aynı sınıfı 1'den 4'e kadar okutuyor. Tartışılan modelde ise bu dört yıl ikiye bölünecek.

Tekin, gerekçeyi şöyle açıkladı: 'İlkokul birler ve ikiler yaş grubu itibarıyla birbirine daha yakın gruplar. Üç ve dörtler daha yakın gruplar.' Bu yüzden sınıf öğretmenlerini 1-2'yi okutanlar ve 3-4'ü okutanlar diye ayırmanın nasıl olacağı öğretmenlere soruluyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre amaç, okula uyum ve ilk okuma-yazma sürecindeki 1 ve 2. sınıflar için uzmanlaşmış bir öğretmenlik oluşturmak.