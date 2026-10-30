MEB'den Yeni Öğretmen Kararı: İlkokullar İkiye Ayrılabilir
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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda sınıf öğretmenliğinin ikiye ayrılmasının gündemde olduğunu açıkladı.
Türkiye gazetesine konuşan Tekin'e göre 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıflar için ayrı öğretmenler görevlendirilmesi fikri öğretmenlere soruluyor. Bakan, konunun henüz tartışma aşamasında olduğunu ve somut bir adım atılmadığını vurguladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Esma Altın
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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