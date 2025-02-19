Günlük Hayatta Sıkça Maruz Kaldığımız Fişlerin Bütün Hormonlarımızı Bozabileceğini Biliyor muydunuz?

Hayatımızın hemen hemen her alanında sıkça karşılaştığımız termal fişlerin, farkında olmadan maruz kaldığımız ciddi bir sağlık riski barındırdığını biliyor muydunuz?

Termal fişlerin yapımında kullanılan BPA (Bisfenol A) ve BPS (Bisfenol S) gibi kimyasallar, vücuttaki hormon dengesini bozarak üreme sorunlarından kanser riskine kadar birçok sağlık problemine yol açabiliyor.