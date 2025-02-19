Günlük Hayatta Sıkça Maruz Kaldığımız Fişlerin Bütün Hormonlarımızı Bozabileceğini Biliyor muydunuz?

Hayatımızın hemen hemen her alanında sıkça karşılaştığımız termal fişlerin, farkında olmadan maruz kaldığımız ciddi bir sağlık riski barındırdığını biliyor muydunuz?
Termal fişlerin yapımında kullanılan BPA (Bisfenol A) ve BPS (Bisfenol S) gibi kimyasallar, vücuttaki hormon dengesini bozarak üreme sorunlarından kanser riskine kadar birçok sağlık problemine yol açabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa Birliği ve bazı ABD eyaletlerinde bu maddelere yönelik kısıtlamalar getirilmesi ise tehlikenin ciddiyetini kanıtlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, özellikle kasiyer gibi fişlere sürekli temas eden meslek grupları için risk daha yüksek olarak belirlenirken, bu zararlı maddelerden korunmak mümkün mü?
İşte detaylar👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın