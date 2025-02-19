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Günlük Hayatta Sıkça Maruz Kaldığımız Fişlerin Bütün Hormonlarımızı Bozabileceğini Biliyor muydunuz?

Günlük Hayatta Sıkça Maruz Kaldığımız Fişlerin Bütün Hormonlarımızı Bozabileceğini Biliyor muydunuz?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 09:40

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Hayatımızın hemen hemen her alanında sıkça karşılaştığımız termal fişlerin, farkında olmadan maruz kaldığımız ciddi bir sağlık riski barındırdığını biliyor muydunuz? 

Termal fişlerin yapımında kullanılan BPA (Bisfenol A) ve BPS (Bisfenol S) gibi kimyasallar, vücuttaki hormon dengesini bozarak üreme sorunlarından kanser riskine kadar birçok sağlık problemine yol açabiliyor.

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Avrupa Birliği ve bazı ABD eyaletlerinde bu maddelere yönelik kısıtlamalar getirilmesi ise tehlikenin ciddiyetini kanıtlıyor.

Avrupa Birliği ve bazı ABD eyaletlerinde bu maddelere yönelik kısıtlamalar getirilmesi ise tehlikenin ciddiyetini kanıtlıyor.

Peki, özellikle kasiyer gibi fişlere sürekli temas eden meslek grupları için risk daha yüksek olarak belirlenirken, bu zararlı maddelerden korunmak mümkün mü?

Peki, özellikle kasiyer gibi fişlere sürekli temas eden meslek grupları için risk daha yüksek olarak belirlenirken, bu zararlı maddelerden korunmak mümkün mü?

İşte detaylar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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