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Kaşif Kozinoğlu'nun Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Kaşif Kozinoğlu'nun Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 22:10 Son Güncelleme: 04.11.2026 - 22:51
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan incelemelerde, Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerdeki kemik ve diş incelemelerinde göğüs kemiği ve kaburgalarda kırıklar belirlendi. Bu kırıkların hastanede yapılan yeniden canlandırma işlemi (Duran kalbi yeniden çalıştırmak için yapılan işlem) sırasında meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi.

İncelemelerin ardından, Kaşif Kozinoğlu’nun travmatik etki veya zehirlenme sonucu öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı, ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği belirlendi. Ayrıca göğüs ağrısı nedeniyle kendisine verilen ilacın Kozinoğlu'nun ölümünde etkisi bulunmadığı değerlendirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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