Kaşif Kozinoğlu'nun Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan incelemelerde, Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerdeki kemik ve diş incelemelerinde göğüs kemiği ve kaburgalarda kırıklar belirlendi. Bu kırıkların hastanede yapılan yeniden canlandırma işlemi (Duran kalbi yeniden çalıştırmak için yapılan işlem) sırasında meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi.

İncelemelerin ardından, Kaşif Kozinoğlu’nun travmatik etki veya zehirlenme sonucu öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı, ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği belirlendi. Ayrıca göğüs ağrısı nedeniyle kendisine verilen ilacın Kozinoğlu'nun ölümünde etkisi bulunmadığı değerlendirildi.