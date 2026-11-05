Türkiye'ye Tarihi Sigara Yasağı Geliyor: Açık Havada Da Sigara İçmek Yasaklanıyor!

Avustralya modelinin en sert yanı, açık havada bile serbest bırakılan alanın dar tutulması. Haberde, bu ülkede açık hava mekânlarında sigara içilebilen bölümlerin toplam alanın yüzde 50'sini geçemediği belirtiliyor.

Park, plaj ve durak gibi herkesin kullandığı noktalarda da kısıtlamalar var. Türkiye'deki hazırlıkta bu mantığın benzer bir yaklaşımla uygulanması hedefleniyor.

Habertürk'ün haberine göre lokanta ve restoranların açık alanları da kapsamda. Tente, cam gibi malzemelerle çevrilen bölümlerin fiilen kapalı mekân gibi kullanılmasının önüne geçilmesi planlanıyor.