Türkiye'ye Tarihi Sigara Yasağı Geliyor: Açık Havada Da Sigara İçmek Yasaklanıyor!
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Açık havada belirlenen özel alanlar dışında sigara içmenin yasaklanması gündemde. AK Parti'nin sigara kısıtlamaları ve takviye edici gıda denetimlerini içeren teklifi yeni yıla kaldı; ocak-şubat döneminde Meclis'e sunulması beklenen düzenleme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi. Japonya ve Avustralya'daki sert uygulamalar inceleniyor, kimlik doğrulamalı satıştan park, plaj ve duraklardaki yasaklara kadar geniş bir çerçeve masada.
Teklif yeni yıla kaldı: Açık havada sigara yasağı bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e gelecek.
Japonya modelinde kimlik doğrulamalı satış, özel içim alanları ve sokak kısıtlamaları öne çıkıyor.
Avustralya'da ise park, plaj ve duraklar dahil açık alanlarda sigaraya ciddi sınırlama getiriliyor.
Türkiye'de de parklar, plajlar, duraklar ve restoran terasları yasak listesinde yer alabilir.
Sigara alırken yaş doğrulaması geliyor: QR kod, çipli kimlik ya da yazar kasa entegrasyonu masada.
Hazırlanan taslak, tütün ürünlerinin ticari ömrünü 1 Ocak 2040'ta bitirmeyi hedefliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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