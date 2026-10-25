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Araştırma Ortaya Koydu: Tütün Yasakları Tüketimi Azaltmıyor, Kaçağa Yönlendiriyor

Araştırma Ortaya Koydu: Tütün Yasakları Tüketimi Azaltmıyor, Kaçağa Yönlendiriyor

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
25.10.2026 - 14:58
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KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından 18 yaş ve üzeri nüfusla gerçekleştirilen Ekim Barometresi araştırması, tütün ürünlerine yönelik olası satış yasakları, zamlar ve ürün formatı kısıtlamalarına dair toplumun tutumunu ortaya koydu.

İşte detaylar...

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Araştırma bulgularına göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun %48'i herhangi bir tütün ürünü kullanırken, %37'si ise bandrollü paket sigara tüketiyor.

Araştırma bulgularına göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun %48'i herhangi bir tütün ürünü kullanırken, %37'si ise bandrollü paket sigara tüketiyor.

Son dönemde gündeme gelen '2040'ta tütün ürünlerinin tamamen yasaklanması' tartışmalarına karşılık kamuoyu, yasakların tüketimi bitirmeyeceği ve kayıt dışılığı besleyeceği görüşünde birleşiyor.

Satış Yasağı Tüketimi Azaltır mı?

Satış Yasağı Tüketimi Azaltır mı?

Katılımcılara yöneltilen 'Sigara ve tütün ürünlerinin satışının tamamen yasaklandığını varsayalım. Sizce bu yasak tütün kullanımını azaltmada etkili bir çözüm olur mu?' sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekici bir tablo ortaya koydu:

  • Tersi bir etki yaratır, kaçak/kayıt dışı/bandrolsüz ürün tüketimi ve alternatif ürünleri artırır: %36

  • Hiçbir etkisi olmaz, insanlar içmeye aynı şekilde devam eder: %23

  • Kısmen etkili olur, ancak tam anlamıyla bir çözüm sağlamaz: %19

  • Kesinlikle etkili bir çözüm olur, tüketimi ciddi oranda bitirir: %13

  • Cevap yok: %8

Toplumun yalnızca %13'ü tam bir satış yasağının tüketimi bitirmede kesin çözüm olacağını savunurken, %36'lık kesim yasağın doğrudan kayıt dışı ve bandrolsüz pazarı büyüteceğini belirtiyor.

Fiyat Artışı Tüketicinin Yarısını Etkilemiyor

Fiyat Artışı Tüketicinin Yarısını Etkilemiyor

Paket başına 20 TL zam gelmesi durumunda sigara kullanıcılarının vereceği tepkiler incelendiğinde, tiryakilerin neredeyse yarısının alışkanlıklarından vazgeçmeyeceği görülüyor:

  • Paketli/bandrollü sigara tüketimime aynı şekilde devam ederim: %48

  • Piyasada satışı bulunan paketli/bandrollü daha ucuz bir sigara markasına geçiş yaparım: %14

  • Sigarayı tamamen bırakırım: %9

  • Paketli/bandrollü sigara tüketmeyi tamamen bırakır, yalnızca ucuz maliyetli bandrolsüz tütün ürünleri kullanırım: %9

  • Paketli/bandrollü sigara tüketimimi azaltır, aradaki farkı ucuz maliyetli bandrolsüz tütün ürünleri ile dengelerim: %8

  • Paketli/bandrollü sigara tüketimimi azaltırım ve ucuz maliyetli bandrolsüz tütün ürünü kullanmam: %7

  • Cevap yok: %4

Veriler, sigara içenlerin yalnızca %16'sının 20 TL'lik bir zam karşısında sigarayı bırakacağını (%9) veya tüketimini azaltacağını (%7) gösteriyor. Toplamda %17'lik bir kesim ise tamamen veya kısmen bandrolsüz tütün ürünlerine yöneleceğini ifade ediyor.

Sigara Boyutu Kısıtlaması: Bırakanların Oranı %14'te Kaldı

Sigara Boyutu Kısıtlaması: Bırakanların Oranı %14'te Kaldı

Düzenli olarak tüketilen sigara boyutunun (kalınlık/incelik - slim vs.) yasaklanması senaryosunda tüketicilerin yönelimleri şu şekilde dağılıyor:

  • Farklı kalınlıkta paket sigara tüketmeye başlarım: %41

  • Kendi sarma tütünüme / açık tütüne geçerim: %17

  • Sigara içmeyi tamamen bırakırım: %14

  • Yasaklansa da aynı türün resmi satışı olmayan kanallardan temin edilenini aramaya devam ederim: %11

  • Başka kalınlıkta bir sigaraya geçmeden genel tüketimimi ciddi şekilde azaltırım: %11

  • Elektronik sigara çeşitleri kullanmaya başlarım: %3

  • Cevap yok: %4

Boyut yasağı senaryosunda sigara içenlerin sadece %14'ü sigarayı tamamen bırakacağını belirtirken, katılımcıların büyük çoğunluğu (%41) piyasadaki diğer kalınlıktaki paket sigaralara geçiş yapacağını söylüyor. Ayrıca açık tütün veya kayıt dışı temin yollarını tercih edeceğini belirtenlerin toplamı %28'i buluyor.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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