Araştırma Ortaya Koydu: Tütün Yasakları Tüketimi Azaltmıyor, Kaçağa Yönlendiriyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından 18 yaş ve üzeri nüfusla gerçekleştirilen Ekim Barometresi araştırması, tütün ürünlerine yönelik olası satış yasakları, zamlar ve ürün formatı kısıtlamalarına dair toplumun tutumunu ortaya koydu.
İşte detaylar...
Araştırma bulgularına göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun %48'i herhangi bir tütün ürünü kullanırken, %37'si ise bandrollü paket sigara tüketiyor.
Satış Yasağı Tüketimi Azaltır mı?
Fiyat Artışı Tüketicinin Yarısını Etkilemiyor
Sigara Boyutu Kısıtlaması: Bırakanların Oranı %14'te Kaldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın