Araştırma Ortaya Koydu: Tütün Yasakları Tüketimi Azaltmıyor, Kaçağa Yönlendiriyor

Katılımcılara yöneltilen 'Sigara ve tütün ürünlerinin satışının tamamen yasaklandığını varsayalım. Sizce bu yasak tütün kullanımını azaltmada etkili bir çözüm olur mu?' sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekici bir tablo ortaya koydu:

Tersi bir etki yaratır, kaçak/kayıt dışı/bandrolsüz ürün tüketimi ve alternatif ürünleri artırır: %36

Hiçbir etkisi olmaz, insanlar içmeye aynı şekilde devam eder: %23

Kısmen etkili olur, ancak tam anlamıyla bir çözüm sağlamaz: %19

Kesinlikle etkili bir çözüm olur, tüketimi ciddi oranda bitirir: %13

Cevap yok: %8

Toplumun yalnızca %13'ü tam bir satış yasağının tüketimi bitirmede kesin çözüm olacağını savunurken, %36'lık kesim yasağın doğrudan kayıt dışı ve bandrolsüz pazarı büyüteceğini belirtiyor.