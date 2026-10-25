Zincir Marketlerde Yeni Dönem Başlıyor: Yüzde 20 Zorunluluğu Geliyor

Yeni düzenlemeyle üretici birlikleri ve kooperatifler için kira, depolama, nakliye ve vergi alanlarında kapsamlı kolaylıklar planlanıyor. Taslak kapsamında, üretici birliklerinin hal benzeri tesisler kurması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz arazi tahsisi ve doğrudan maddi destek sağlanması gibi teşvik mekanizmaları da yer alıyor.

Sektörün en büyük yapısal problemlerinden birinin kayıt dışılık olduğuna dikkat çeken TÜRKHAL Başkanı, denetimlerin artırılacağını vurguladı. Taslakta, hal dışında yürütülen ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması ve teminat sistemi üzerinden sıkı bir denetime tabi tutulması öngörülüyor. Bu adımların, üreticilerin haksız uygulamalar nedeniyle mağdur edilmesini engellemesi amaçlanıyor.