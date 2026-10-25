Zincir Marketlerde Yeni Dönem Başlıyor: Yüzde 20 Zorunluluğu Geliyor
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
Tarladan sofraya uzanan sebze ve meyve tedarik zincirinde kurallar baştan yazılıyor. Hazırlıkları süren Hal Yasası taslağı ile zincir marketlere sattıkları ürünlerin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden veya üretici örgütlerinden temin etme zorunluluğu getirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: Sabah / Rana Büyüktaş
Sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığı artırmayı, üreticiyi güçlendirmeyi ve kayıt dışılıkla mücadeleyi amaçlayan yeni Hal Yasası taslağının ayrıntıları netleşmeye başladı.
"Üretici bu işin aslı, atardamarı; dolayısıyla onların korunması şart" diyen Tavşan, taslakta yer alan desteklerin yalnızca ürün satışıyla sınırlı kalmadığını ifade etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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