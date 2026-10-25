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Zincir Marketlerde Yeni Dönem Başlıyor: Yüzde 20 Zorunluluğu Geliyor

Zincir Marketlerde Yeni Dönem Başlıyor: Yüzde 20 Zorunluluğu Geliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 13:45
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Tarladan sofraya uzanan sebze ve meyve tedarik zincirinde kurallar baştan yazılıyor. Hazırlıkları süren Hal Yasası taslağı ile zincir marketlere sattıkları ürünlerin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden veya üretici örgütlerinden temin etme zorunluluğu getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Sabah / Rana Büyüktaş

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
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Sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığı artırmayı, üreticiyi güçlendirmeyi ve kayıt dışılıkla mücadeleyi amaçlayan yeni Hal Yasası taslağının ayrıntıları netleşmeye başladı.

Sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığı artırmayı, üreticiyi güçlendirmeyi ve kayıt dışılıkla mücadeleyi amaçlayan yeni Hal Yasası taslağının ayrıntıları netleşmeye başladı.

Düzenleme, zincir marketlerin tedarik süreçlerinden üretici birliklerine sağlanacak teşviklere kadar geniş kapsamlı değişiklikler içeriyor.

Taslağın getireceği yenilikleri değerlendiren Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, düzenlemenin sektörde daha şeffaf bir yapı kuracağını belirtti. Büyük perakendecilere yönelik getirilecek kotaya değinen Tavşan, 'Büyük marketlerin sattığı ürünün yüzde 20'sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğu gelecek. Kriterleri net bir şekilde belirlenirse bu adımın sektöre önemli faydaları olacaktır' dedi.

Tavşan, doğrudan alım şartının üreticinin pazara erişimini kolaylaştıracağını ve tedarik zincirindeki tüm işlemlerin çok daha görünür hâle gelmesini sağlayacağını kaydetti.

"Üretici bu işin aslı, atardamarı; dolayısıyla onların korunması şart" diyen Tavşan, taslakta yer alan desteklerin yalnızca ürün satışıyla sınırlı kalmadığını ifade etti.

"Üretici bu işin aslı, atardamarı; dolayısıyla onların korunması şart" diyen Tavşan, taslakta yer alan desteklerin yalnızca ürün satışıyla sınırlı kalmadığını ifade etti.

Yeni düzenlemeyle üretici birlikleri ve kooperatifler için kira, depolama, nakliye ve vergi alanlarında kapsamlı kolaylıklar planlanıyor. Taslak kapsamında, üretici birliklerinin hal benzeri tesisler kurması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz arazi tahsisi ve doğrudan maddi destek sağlanması gibi teşvik mekanizmaları da yer alıyor.

Sektörün en büyük yapısal problemlerinden birinin kayıt dışılık olduğuna dikkat çeken TÜRKHAL Başkanı, denetimlerin artırılacağını vurguladı. Taslakta, hal dışında yürütülen ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması ve teminat sistemi üzerinden sıkı bir denetime tabi tutulması öngörülüyor. Bu adımların, üreticilerin haksız uygulamalar nedeniyle mağdur edilmesini engellemesi amaçlanıyor.

Fiyatlar Hemen Düşecek mi?

Fiyatlar Hemen Düşecek mi?

Düzenlemenin tüketici fiyatlarına doğrudan ucuzluk olarak yansıyıp yansımayacağı konusuna da açıklık getiren Tavşan, sebze ve meyve fiyatlarının piyasadaki seyrinin yalnızca aracı sayısıyla açıklanamayacağını belirterek, fiyat oluşumunda çok sayıda maliyet ve piyasa dinamiklerinin belirleyici olduğunu hatırlattı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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