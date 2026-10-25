Psikologlar Açıkladı: Sosyalleştikten Sonra Yalnız Kalmak İsteyen İnsanların 5 Ortak Özelliği

Bu ihtiyacın olası açıklamalarından biri içe dönüklük. İçe dönüklük, sakin ortamları ve yalnız geçirilen zamanı daha çok tercih etmekle ilişkilendirilen bir kişilik özelliği.

İçe dönük eğilimli kişiler genellikle uyaranın az olduğu ortamlarda enerji topluyor. Uzun toplantıların ya da kalabalık grupların ardından ise zihinsel olarak tükenmiş hissedebiliyorlar.