Psikologlar Açıkladı: Sosyalleştikten Sonra Yalnız Kalmak İsteyen İnsanların 5 Ortak Özelliği
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Uzun bir iş gününün, aile toplantısının ya da arkadaşlarla geçen bir akşamın ardından bazı insanlar eve dönüp televizyonu kapatıyor ve bir süre kimseyle konuşmak istemiyor. Psikolojiye göre bu ihtiyaç, kişinin sosyal uyaranları işleme ve enerji toplama biçimiyle ilgili olabiliyor.
İşte sessizliğe ihtiyaç duyanların ortak özellikleri...
Enerjilerini sessiz ve sakin ortamlarda topluyorlar.
Sessizlik istemeleri utangaç oldukları ya da insanlardan hoşlanmadıkları anlamına gelmiyor.
Sohbetler ve arka plandaki gürültü onları zihinsel olarak yorabiliyor.
Yalnız geçirdikleri zaman stres düzeylerini düşürebiliyor.
Sessizlik ihtiyacı günlük hayatı etkilemeye başladıysa dikkat etmek gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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