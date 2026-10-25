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Mustafa Sandal'ın Kayınvalidesinin 3 Milyon Dolarına El Konuldu

Mustafa Sandal'ın Kayınvalidesinin 3 Milyon Dolarına El Konuldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 13:13
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon vurgunu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı; şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın annesi Reyhan Sütşurup’un bir banka hesabında bulunan 3 milyon dolarına el konuldu.

Kaynak: Burak Doğan

Kaynak: https://x.com/doganburak29/status/211...
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İstanbul merkezli genişletilerek sürdürülen fon vurgunu soruşturmasında süreç, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve ailesi ekseninde hareketlenmeye devam ediyor.

İstanbul merkezli genişletilerek sürdürülen fon vurgunu soruşturmasında süreç, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve ailesi ekseninde hareketlenmeye devam ediyor.

Soruşturmanın daha önceki aşamalarında, TERA’nın TLY fonu üzerinden milyarlarca liralık kazanç elde ettiği belirlenen Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup mercek altına alınmıştı. 

Yapılan incelemelerin ardından baba-kızın mal varlıklarına el konulmuş ve haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin sonrasında, fon üzerinden sağlanan kazancın devlete iadesi için ailenin avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştu.

Yürütülen adli süreçte son hamle ise Melis Sandal’ın annesi Reyhan Sütşurup’a yönelik gerçekleşti.

Yürütülen adli süreçte son hamle ise Melis Sandal’ın annesi Reyhan Sütşurup’a yönelik gerçekleşti.

Soruşturma kapsamında derinleştirilen mali incelemelerin ardından savcılık kararıyla, Reyhan Sütşurup’un bir banka hesabında tuttuğu tespit edilen 3 milyon dolara el koyma işlemi uygulandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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