Mustafa Sandal'ın Kayınvalidesinin 3 Milyon Dolarına El Konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon vurgunu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı; şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın annesi Reyhan Sütşurup’un bir banka hesabında bulunan 3 milyon dolarına el konuldu.
Kaynak: Burak Doğan
İstanbul merkezli genişletilerek sürdürülen fon vurgunu soruşturmasında süreç, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve ailesi ekseninde hareketlenmeye devam ediyor.
Yürütülen adli süreçte son hamle ise Melis Sandal’ın annesi Reyhan Sütşurup’a yönelik gerçekleşti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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