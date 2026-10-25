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Organize İşler Tepkisi Beyaz Show'a Sıçradı: YouTube Yayınında Dislike Rekoru

Organize İşler Tepkisi Beyaz Show'a Sıçradı: YouTube Yayınında Dislike Rekoru

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 12:52 Son Güncelleme: 25.10.2026 - 12:53
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Yılmaz Erdoğan'ın kült serisini yıllar sonra ekrana taşıyan Netflix dizisi Organize İşler: Karun Hazinesi, yayınlandığı günden bu yana gündemde yer alırken projenin IMDb puanı serinin çok gerisine düşerek 2,5 seviyesine kadar geriledi. Diziye yönelik eleştiri dalgası dijital platformlara da sıçrayarak son olarak Beyaz Show'un YouTube'da yayınlanan Organize İşler özel programının dislike sayısının beğeni sayısını açık ara geride bırakmasına yol açtı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme alıp yönettiği hem de dolandırıcı Asım Noyan karakteriyle başrolünde yer aldığı Organize İşler macerası, ilk olarak 2005 yılında beyazperdede başlamıştı.

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme alıp yönettiği hem de dolandırıcı Asım Noyan karakteriyle başrolünde yer aldığı Organize İşler macerası, ilk olarak 2005 yılında beyazperdede başlamıştı.

Dönemin en ses getiren yapımlarından birine dönüşen ve replikleriyle yıllarca dilden düşmeyerek Türk sinemasının kült komedileri arasına giren ilk filmin ardından seri, 2019 yılında vizyona giren Organize İşler: Sazan Sarmalı ile devam etti. Bu filmde ekibe Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Sarı Saruhan karakteri de dahil olmuştu.

Serinin üçüncü adımı niteliğindeki Organize İşler: Karun Hazinesi ise beyazperde yerine 16 Ekim'de Netflix'te sekiz bölümlük bir dizi olarak izleyiciyle buluştu. Asım Noyan ve ekibini gizemli bir hazine haritasının peşine düşüren yapım, serinin yakaladığı popülarite nedeniyle büyük bir beklentiyle karşılandı; ancak ortaya çıkan tablo izleyicide hayal kırıklığı yarattı.

Dizinin dijital platformda yayınlanmasının ardından puanlama sitelerine yansıyan veriler dikkat çekti.

Dizinin dijital platformda yayınlanmasının ardından puanlama sitelerine yansıyan veriler dikkat çekti.

Serinin 2005 yapımı ilk filmi Organize İşler, IMDb'de yaklaşık 38 bin oyla 7,4 puan seviyesini korurken, 18 bini aşkın oy alan Organize İşler: Sazan Sarmalı 6,0 puan bandında yer alıyor. Buna karşın Karun Hazinesi, 5 bini aşkın kullanıcının oylaması sonucunda 2,5 puana kadar gerileyerek serinin açık ara en başarısız notunu aldı.

Puandaki sert düşüşün ardında birden fazla faktör yer alıyor. Bu etkenlerin en çok tartışılanı, arama motorlarında da hızla üst sıralara tırmanan kam davulu sahnesi oldu.  Öte yandan izleyicilerin şikâyetleri yalnızca kam davulu sahnesiyle sınırlı kalmadı. Ekşi Sözlük ve Beyazperde gibi mecralarda ilk günden itibaren dile getirilen yorumlarda; hikâyenin sekiz bölüme yayılarak gereksiz yere uzatıldığı, ilk bölümlerin önceki filmlerdeki anlatımı tekrar ettiği ve dizinin genel temposunun düştüğü belirtildi.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Tepkiler YouTube'a Taşındı: Beyaz Show Özel Yayını Dislike Yağmuruna Tutuldu

Tepkiler YouTube'a Taşındı: Beyaz Show Özel Yayını Dislike Yağmuruna Tutuldu

Diziye yönelik memnuniyetsizlik, tanıtım amacıyla dijital mecralarda paylaşılan projelere de doğrudan yansıdı. Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla hazırlanan ve Organize İşler ekibinin ağırlandığı YouTube özel programı, kısa sürede izleyicilerin hedefi haline geldi.

Programın YouTube üzerindeki etkileşim rakamlarında olumsuz oylar, olumlu geri dönüşleri açık bir farkla geride bıraktı:

  • Dislike (Beğenmeme): 27.309

  • Beğeni (Like): 8.568

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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