Organize İşler Tepkisi Beyaz Show'a Sıçradı: YouTube Yayınında Dislike Rekoru

Dönemin en ses getiren yapımlarından birine dönüşen ve replikleriyle yıllarca dilden düşmeyerek Türk sinemasının kült komedileri arasına giren ilk filmin ardından seri, 2019 yılında vizyona giren Organize İşler: Sazan Sarmalı ile devam etti. Bu filmde ekibe Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Sarı Saruhan karakteri de dahil olmuştu.

Serinin üçüncü adımı niteliğindeki Organize İşler: Karun Hazinesi ise beyazperde yerine 16 Ekim'de Netflix'te sekiz bölümlük bir dizi olarak izleyiciyle buluştu. Asım Noyan ve ekibini gizemli bir hazine haritasının peşine düşüren yapım, serinin yakaladığı popülarite nedeniyle büyük bir beklentiyle karşılandı; ancak ortaya çıkan tablo izleyicide hayal kırıklığı yarattı.