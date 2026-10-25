Organize İşler Tepkisi Beyaz Show'a Sıçradı: YouTube Yayınında Dislike Rekoru
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Yılmaz Erdoğan'ın kült serisini yıllar sonra ekrana taşıyan Netflix dizisi Organize İşler: Karun Hazinesi, yayınlandığı günden bu yana gündemde yer alırken projenin IMDb puanı serinin çok gerisine düşerek 2,5 seviyesine kadar geriledi. Diziye yönelik eleştiri dalgası dijital platformlara da sıçrayarak son olarak Beyaz Show'un YouTube'da yayınlanan Organize İşler özel programının dislike sayısının beğeni sayısını açık ara geride bırakmasına yol açtı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme alıp yönettiği hem de dolandırıcı Asım Noyan karakteriyle başrolünde yer aldığı Organize İşler macerası, ilk olarak 2005 yılında beyazperdede başlamıştı.
Dizinin dijital platformda yayınlanmasının ardından puanlama sitelerine yansıyan veriler dikkat çekti.
Tepkiler YouTube'a Taşındı: Beyaz Show Özel Yayını Dislike Yağmuruna Tutuldu
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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