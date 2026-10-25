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DSÖ'nün Tanıda Esas Aldığı Gebelikte Şeker Yüklemesine Canan Karatay'tan 'Zehir' Çıkışı

DSÖ'nün Tanıda Esas Aldığı Gebelikte Şeker Yüklemesine Canan Karatay'tan 'Zehir' Çıkışı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 10:30
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Gebelik diyabetini erken saptamak için yapılan şeker yükleme testi yeniden tartışma yarattı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) gebelik diyabeti tanısında esas aldığı bu teste Prof. Dr. Canan Karatay kesin bir dille karşı çıktı ve 'zehir' benzetmesi yaptı.

İşte Karatay'ın o açıklaması ve uzmanların yanıtı...

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Karatay, testteki şekerin anne karnındaki bebeğin pankreasını bozduğunu savundu.

Karatay, testteki şekerin anne karnındaki bebeğin pankreasını bozduğunu savundu.

ATV Haber'e konuşan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Karatay, 'Çok büyük zehirdir. Şeker yüklemesinin gebeler ve gebenin karnındaki bebek için zehirdir' dedi.

Karatay, testte verilen şeker miktarına da itiraz ederek 'Yetişkin dozunu siz 650 gram bebeğe veriyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Karatay, anne adaylarının kan şekerini evde ölçüm aletiyle kendilerinin takip edebileceğini söyledi.

Karatay, anne adaylarının kan şekerini evde ölçüm aletiyle kendilerinin takip edebileceğini söyledi.

Karatay, 'Hamile anne ölçüm aleti alacak, açlık şekeri 100'ün altında olacak, tokluk şekeri 140'ın altında olacak' dedi.

Yemekten 2 saat sonra ölçülen kan şekeri yüksek çıkarsa o yiyeceğin yenmemesi gerektiğini belirten Karatay, 'Bu kadar basit' diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı ve kadın doğum uzmanı Aslı Alay ise testin zararsız olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı ve kadın doğum uzmanı Aslı Alay ise testin zararsız olduğunu vurguladı.

Karatay'ın test hakkındaki açıklamaları yeni değil. 2015'te Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, bu açıklamalar nedeniyle Karatay hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ardından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, tüm gebelere 24 ile 28. haftalar arasında bu testi önerdiğini ve iddianın bilimsel geçerliliği olmadığını duyurmuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslı Alay da bugünkü tartışmada 'Bu testin ne size ne de bebeğinize herhangi bir zararı yoktur' dedi.

DSÖ, gebelik diyabeti tanısında 75 gramlık şeker yükleme testini esas alıyor.

DSÖ, gebelik diyabeti tanısında 75 gramlık şeker yükleme testini esas alıyor.

Test, gebeliğin 24 ile 28. haftaları arasında yapılıyor. 8-10 saat aç kalan anne adayından sabah kan alınıyor, şekerli içecek içildikten 2 saat sonra yeniden kan alınıyor. DSÖ ölçütlerinde açlık kan şekerinin 92 ile 125 mg/dl arasında çıkması tek başına tanı için yeterli sayılıyor.

Tedavi edilmeyen gebelik diyabeti preeklampsi, bebeğin iri doğması ve doğumdan sonra bebekte düşük kan şekeri riskini artırıyor. DSÖ, tedavinin iri bebek, doğumda omuz takılması ve preeklampsi riskini azalttığını belirtiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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