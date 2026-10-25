DSÖ'nün Tanıda Esas Aldığı Gebelikte Şeker Yüklemesine Canan Karatay'tan 'Zehir' Çıkışı

Karatay'ın test hakkındaki açıklamaları yeni değil. 2015'te Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, bu açıklamalar nedeniyle Karatay hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ardından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, tüm gebelere 24 ile 28. haftalar arasında bu testi önerdiğini ve iddianın bilimsel geçerliliği olmadığını duyurmuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslı Alay da bugünkü tartışmada 'Bu testin ne size ne de bebeğinize herhangi bir zararı yoktur' dedi.