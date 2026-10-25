DSÖ'nün Tanıda Esas Aldığı Gebelikte Şeker Yüklemesine Canan Karatay'tan 'Zehir' Çıkışı
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Gebelik diyabetini erken saptamak için yapılan şeker yükleme testi yeniden tartışma yarattı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) gebelik diyabeti tanısında esas aldığı bu teste Prof. Dr. Canan Karatay kesin bir dille karşı çıktı ve 'zehir' benzetmesi yaptı.
İşte Karatay'ın o açıklaması ve uzmanların yanıtı...
Karatay, testteki şekerin anne karnındaki bebeğin pankreasını bozduğunu savundu.
Karatay, anne adaylarının kan şekerini evde ölçüm aletiyle kendilerinin takip edebileceğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı ve kadın doğum uzmanı Aslı Alay ise testin zararsız olduğunu vurguladı.
DSÖ, gebelik diyabeti tanısında 75 gramlık şeker yükleme testini esas alıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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