Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Duyurdu: Hamile ve Lohusalar İçin Yeni Sistem 81 İlin Tamamında Devreye Alındı

Bakan Kemal Memişoğlu, yeni uygulamayı NSosyal hesabından duyurdu. Hamilelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla hazırlanan Riskli Takip Sistemi, kademeli bir geçişle değil, ülke genelinde tek seferde açıldı.

Memişoğlu paylaşımında, “Kıymetli anne ve anne adayları, bu numarayı bir yere not edin: 0312 577 78 78” ifadelerini kullandı. Bakan, “Gebelerimizin ve lohusalarımızın takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni 81 ilimizde devreye aldık” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın anlatımına göre RİTAS'ın amacı, gebelik ve lohusalık dönemindeki riskleri en aza indirmek. Sistem; riskli olabilecek gebeliklerin erken tespitini, hamilelik boyunca rutin kontrollerin aksamadan yapılmasını ve doğum sonrası dönemde anne ile bebeğin sağlık durumunun izlenmesini hedefliyor.