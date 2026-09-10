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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Duyurdu: Hamile ve Lohusalar İçin Yeni Sistem 81 İlin Tamamında Devreye Alındı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Duyurdu: Hamile ve Lohusalar İçin Yeni Sistem 81 İlin Tamamında Devreye Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 21:13
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamile ve lohusaların takibinde yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Riskli Takip Sistemi (RİTAS), Türkiye'nin 81 ilinin tamamında aynı anda devreye alındı. Bakan, anne adaylarına 0312 577 78 78 numarasını bir yere not etmeleri çağrısında bulundu; bundan sonra koordinatör ebeler anneleri bu hat üzerinden arayacak.

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Memişoğlu, sistemin tek bir pilot ilde değil, doğrudan 81 ilin tamamında birden devreye alındığını açıkladı.

Memişoğlu, sistemin tek bir pilot ilde değil, doğrudan 81 ilin tamamında birden devreye alındığını açıkladı.

Bakan Kemal Memişoğlu, yeni uygulamayı NSosyal hesabından duyurdu. Hamilelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla hazırlanan Riskli Takip Sistemi, kademeli bir geçişle değil, ülke genelinde tek seferde açıldı.

Memişoğlu paylaşımında, “Kıymetli anne ve anne adayları, bu numarayı bir yere not edin: 0312 577 78 78” ifadelerini kullandı. Bakan, “Gebelerimizin ve lohusalarımızın takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni 81 ilimizde devreye aldık” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın anlatımına göre RİTAS'ın amacı, gebelik ve lohusalık dönemindeki riskleri en aza indirmek. Sistem; riskli olabilecek gebeliklerin erken tespitini, hamilelik boyunca rutin kontrollerin aksamadan yapılmasını ve doğum sonrası dönemde anne ile bebeğin sağlık durumunun izlenmesini hedefliyor.

Öte yandan bu kez arayan taraf anneler değil: Koordinatör ebeler gebe ve lohusalara doğrudan kendileri ulaşacak.

Öte yandan bu kez arayan taraf anneler değil: Koordinatör ebeler gebe ve lohusalara doğrudan kendileri ulaşacak.

Sistemde görevlendirilen koordinatör ebeler, 81 ildeki anne ve bebeklerin sağlık süreçlerini periyodik olarak izleyecek. Gebe ve lohusalar, taşıdıkları risk faktörlerine göre 0312 577 78 78 numaralı hattan aranacak, gerekli görülen durumlarda yönlendirmeleri yapılacak.

Memişoğlu, ebelerin üstleneceği rolü şöyle anlattı: “Artık koordinatör ebelerimiz, anne ve bebeklerimizin sağlık süreçlerini yakından takip etmek için sizleri 0312 577 78 78 numaralı hattımız üzerinden arayacak.”

Bakan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Sağlıklı nesiller için gebelikten lohusalığa uzanan bu özel yolculukta annelerimizin daima yanındayız.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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