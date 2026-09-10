Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Duyurdu: Hamile ve Lohusalar İçin Yeni Sistem 81 İlin Tamamında Devreye Alındı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamile ve lohusaların takibinde yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Riskli Takip Sistemi (RİTAS), Türkiye'nin 81 ilinin tamamında aynı anda devreye alındı. Bakan, anne adaylarına 0312 577 78 78 numarasını bir yere not etmeleri çağrısında bulundu; bundan sonra koordinatör ebeler anneleri bu hat üzerinden arayacak.
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Memişoğlu, sistemin tek bir pilot ilde değil, doğrudan 81 ilin tamamında birden devreye alındığını açıkladı.
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Öte yandan bu kez arayan taraf anneler değil: Koordinatör ebeler gebe ve lohusalara doğrudan kendileri ulaşacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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