Nev'in Vefatının Ardından Yürek Burkan Detay: Yarım Kalan Hayalini Mayıs Ayında Anlatmış
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Müzik dünyasında 'Nev' adıyla tanınan ve hafızalara kazınan şarkılara imza atan Nevzat Doğansoy, karaciğer yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede 57 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının ani vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğarken, aylar önce paylaştığı ve üzerinde çalıştığı yeni albüm hayali yürekleri burktu.
2000'li yılların başından itibaren Türk rock ve pop müziğine damga vuran Nevzat Doğansoy, özellikle “Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” gibi unutulmaz parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesinin kalbinde yer edinmişti.
Hayatını kaybeden sanatçının ardından, geçtiğimiz Mayıs ayında verdiği bir röportajda paylaştığı gelecek planları yeniden gündeme geldi.
Çalışmalara başladığı bu projeyi hayatının merkezine koyduğunu dile getiren sanatçı, üretim heyecanını şu sözlerle ifade etmişti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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