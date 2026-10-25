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Nev'in Vefatının Ardından Yürek Burkan Detay: Yarım Kalan Hayalini Mayıs Ayında Anlatmış

Nev'in Vefatının Ardından Yürek Burkan Detay: Yarım Kalan Hayalini Mayıs Ayında Anlatmış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 09:55
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Müzik dünyasında 'Nev' adıyla tanınan ve hafızalara kazınan şarkılara imza atan Nevzat Doğansoy, karaciğer yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede 57 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının ani vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğarken, aylar önce paylaştığı ve üzerinde çalıştığı yeni albüm hayali yürekleri burktu.

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2000'li yılların başından itibaren Türk rock ve pop müziğine damga vuran Nevzat Doğansoy, özellikle “Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” gibi unutulmaz parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesinin kalbinde yer edinmişti.

2000'li yılların başından itibaren Türk rock ve pop müziğine damga vuran Nevzat Doğansoy, özellikle “Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” gibi unutulmaz parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesinin kalbinde yer edinmişti.

Kendine has vokali, samimi söz yazarlığı ve besteleriyle müzik dünyasında iz bırakan 57 yaşındaki usta müzisyen, uzun süredir karaciğer rahatsızlığı ile mücadele ediyordu.

Sanatçının sağlık durumundaki kritik süreç, 3 Eylül tarihinde evinde bilincini kaybetmesiyle başladı. Acil olarak hastaneye kaldırılan ve karaciğer yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınan Doğansoy, tedavi sürecinde iki kez entübe edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan sanatçının acı haberini menajeri İlker Ercan duyurdu. Vefat haberi, sevenleri ve sanat dünyasında büyük bir keder yarattı.

Hayatını kaybeden sanatçının ardından, geçtiğimiz Mayıs ayında verdiği bir röportajda paylaştığı gelecek planları yeniden gündeme geldi.

Hayatını kaybeden sanatçının ardından, geçtiğimiz Mayıs ayında verdiği bir röportajda paylaştığı gelecek planları yeniden gündeme geldi.

Küçük yaşta babasını kaybetmesine rağmen müziğe tutunarak ilk yıllarda verdiği mücadeleleri anlatan Doğansoy, en büyük tutkularından birinin deniz olduğunu vurgulamıştı.

Mayıs ayındaki açıklamasında deniz sevgisini yeni bir müzik projesiyle taçlandırmak istediğini belirten Nev, denizci şarkılarından oluşan özel bir albüm hazırlığı içinde olduğunu açıklamıştı.

Çalışmalara başladığı bu projeyi hayatının merkezine koyduğunu dile getiren sanatçı, üretim heyecanını şu sözlerle ifade etmişti:

Çalışmalara başladığı bu projeyi hayatının merkezine koyduğunu dile getiren sanatçı, üretim heyecanını şu sözlerle ifade etmişti:

“Benim tabii, en büyük motivasyonum yeni şarkılar üretmek; o sözleri yazmak, bestelemek ve kaydetmek.”

Her albümünde denize dair izler ve temalar barındırdığını dile getiren Nevzat Doğansoy, bu proje için edebiyat dünyasının unutulmaz isimlerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 'Çakıl' adlı şiirini bestelediğini de müjdelemişti. Ancak usta sanatçının hayata geçirmek için gün saydığı denizci şarkıları albümü, vefatıyla birlikte sevenlerinin hafızasında hüzünlü ve yarım kalan bir hayal olarak kaldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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