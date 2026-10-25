Nev'in Vefatının Ardından Yürek Burkan Detay: Yarım Kalan Hayalini Mayıs Ayında Anlatmış

“Benim tabii, en büyük motivasyonum yeni şarkılar üretmek; o sözleri yazmak, bestelemek ve kaydetmek.”

Her albümünde denize dair izler ve temalar barındırdığını dile getiren Nevzat Doğansoy, bu proje için edebiyat dünyasının unutulmaz isimlerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 'Çakıl' adlı şiirini bestelediğini de müjdelemişti. Ancak usta sanatçının hayata geçirmek için gün saydığı denizci şarkıları albümü, vefatıyla birlikte sevenlerinin hafızasında hüzünlü ve yarım kalan bir hayal olarak kaldı.