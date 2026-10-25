İdeal Ebeveyn Olmaya Aday 3 Burç Belli Oldu

Çocuğun ilk adımlarına tanıklık etmek veya kurduğu ilk anlamlı cümleyi duymak hayatın en tarifsiz anları arasında yer alsa da, ebeveynlik süreci muazzam bir sabır, zaman ve adanmışlık gerektiriyor. Astroloji dünyasına göre ise bazı burçlar, doğuştan gelen karakter özellikleri sayesinde bir çocuğun gelişimini desteklemek ve karşılaşılan zorlukları yönetmek konusunda çok daha avantajlı.

İşte içgüdüleri, korumacı yapıları ve sabırlarıyla ideal ebeveyn adayı olarak öne çıkan 3 burç:

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