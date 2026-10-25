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Şarkıcı Nev'in Cenaze Töreninde Duygusal Anlar: Abisinin Sözleri Yürek Burktu

Şarkıcı Nev'in Cenaze Töreninde Duygusal Anlar: Abisinin Sözleri Yürek Burktu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 14:32
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Türk rock müziğinin kendine has seslerinden, 'Zor', 'Sen Gibi', 'Benmişim' ve 'Mühürlü Kaderim' gibi unutulmaz şarkıların mimarı Nev (Nevzat Doğansoy), 57 yaşında hayata veda etti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören usta müzisyen, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Snob Magazin / 2. Sayfa

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3 Eylül 2026 tarihinde ani bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan sanatçı, karaciğer yetmezliği ve buna bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

3 Eylül 2026 tarihinde ani bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan sanatçı, karaciğer yetmezliği ve buna bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Tedavi sürecinde karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelen müzisyenin acı haberini menajeri İlker Ercan duyurdu.

Sanatçının resmi sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajında şu ifadeler paylaşıldı:

'Müziğimize kattığı eşsiz ruh, beyefendiliği ve bıraktığı ölümsüz eserlerle kalplerimizde her zaman müstesna bir yere sahip olacak canımız Nevzat Doğansoy'un vefatının derin üzüntüsü içindeyiz.'

Usta sanatçı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ailesi, dostları ve sevenlerinin akın ettiği törende duygusal anlar yaşandı. Basın mensuplarına konuşurken güçlük çeken sanatçının abisi, yaşadığı büyük hüznü 'Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri...' sözleriyle dile getirdi.

Törene katılanlar arasında Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yazar Sunay Akın da yer aldı.

Nevzat Doğansoy ile üniversite yıllarından arkadaş olduklarını belirten Süleyman Soylu, acılı aileye başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.

Nev'in vefatı müzik dünyasında derin bir üzüntüye neden olurken; Kenan Doğulu, Yalın, Demet Akalın, Ferman Akgül, Bertuğ Cemil, Aslı Gökyokuş ile maNga ve Gripin grupları yayımladıkları taziye mesajlarıyla sanatçıya veda etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nevzat Doğansoy'un naaşı, dualar ve gözyaşları eşliğinde Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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