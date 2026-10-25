Şarkıcı Nev'in Cenaze Töreninde Duygusal Anlar: Abisinin Sözleri Yürek Burktu
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Türk rock müziğinin kendine has seslerinden, 'Zor', 'Sen Gibi', 'Benmişim' ve 'Mühürlü Kaderim' gibi unutulmaz şarkıların mimarı Nev (Nevzat Doğansoy), 57 yaşında hayata veda etti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören usta müzisyen, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Snob Magazin / 2. Sayfa
3 Eylül 2026 tarihinde ani bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan sanatçı, karaciğer yetmezliği ve buna bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Usta sanatçı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılanlar arasında Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yazar Sunay Akın da yer aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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