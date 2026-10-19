article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sigara Satışında Yeni Dönem: Yaş Doğrulanmadan Kasa Açılmayacak, QR Kod ve Kimlik Kartı Devrede

Sigara Satışında Yeni Dönem: Yaş Doğrulanmadan Kasa Açılmayacak, QR Kod ve Kimlik Kartı Devrede

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 14:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sağlık Bakanlığı'nın tütün karşıtı eylem planı kapsamında hazırlanan düzenlemeyle sigara satışında yaş doğrulaması zorunlu hale geliyor. Kanun teklifinde konuşulan modele göre alıcının 18 yaşından büyük olduğu doğrulanmadan kasa, tütün satışını tamamlamayacak. QR kod, çipli kimlik kartı kontrolü ve elektronik doğrulamanın kasalarla entegrasyonu masadaki yöntemler arasında; ayrıntıların teklif Meclis'e sunulduğunda belli olması bekleniyor.

Kaynak: Habertürk

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kasa, yaş doğrulaması yapılmadan tütün satışını tamamlamayacak.

Kasa, yaş doğrulaması yapılmadan tütün satışını tamamlamayacak.

Habertürk'ün aktardığına göre taslakta üç yöntem öne çıkıyor: yetkili bir uygulama üzerinden üretilen QR kod, çipli kimlik kartı kontrolü ve elektronik doğrulamanın yazar kasalarla entegre edilmesi. Sistem devreye girdiğinde kasa, doğrulama onayı gelmeden tütün satışını tamamlamayacak.

Kötüye kullanıma karşı da önlem düşünülüyor. Gerektiğinde kimlikteki fotoğrafın alıcıyla eşleştirilmesi, tek kullanımlık veya kısa süreli QR kodlar ve olağan dışı tekrar eden alımların işaretlenmesi konuşulan başlıklar arasında. Hangi yöntemin tüm işletmeler için zorunlu olacağı ise kanun teklifinin ayrıntılarıyla birlikte belli olacak.

Doğrulamanın yolu telefondaki QR koddan geçebilir, satıcı kişisel bilgileri görmeyecek.

Doğrulamanın yolu telefondaki QR koddan geçebilir, satıcı kişisel bilgileri görmeyecek.

İnternethaber'in aktardığı taslak modele göre yetkili kurum tarafından oluşturulan QR kod, alıcının telefonunda okutulacak. Sistem bu kodu yalnızca alıcının T.C. kimlik numarasıyla eşleştirecek ve kişinin 18 yaşını doldurup doldurmadığını gösterecek. Satıcı ise alıcının adını, tam yaşını ya da başka bir kişisel verisini görmeyecek.

Uygulamanın marketler ve bakkallar gibi fiziki satış noktalarının yanı sıra internet satışlarını da kapsayabileceği belirtiliyor. Sistemin bir yıl içinde geliştirilip devreye alınması hedefleniyor. Aynı altyapının kişinin günlük alabileceği tütün miktarını da denetlemesi planlanıyor.

Bakan Memişoğlu: "Bu satışı da T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek yapılmasını sağlayacağız."

Bakan Memişoğlu: "Bu satışı da T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek yapılmasını sağlayacağız."

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada 18 yaşından küçüklere sigara satışının zaten yasak olduğunu hatırlattı ve yeni düzenlemeyle satışta yaş doğrulaması yapılacağını duyurdu. Bakan, önceliklerinin 18 yaş altındaki çocuklara tütün satışını yaş doğrulamasıyla önlemek olduğunu söyledi.

Memişoğlu, elektronik sistemlerin mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan nitelikte olması gerektiğini vurguladı. Tütün kullanımını 'önlenebilir bir yıkım' olarak tanımlayan Bakan, Türkiye'de her üç kişiden birinin tütün kullandığını ve geçen yıl 160 milyar adet sigara satıldığını belirtti.

Yasak zaten var, ama kanun teklifinin gerekçesindeki araştırmaya göre 13-15 yaş grubundaki sigara içen öğrencilerin yüzde 73,3'ü kolayca sigara alabiliyor.

Yasak zaten var, ama kanun teklifinin gerekçesindeki araştırmaya göre 13-15 yaş grubundaki sigara içen öğrencilerin yüzde 73,3'ü kolayca sigara alabiliyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde 2017 tarihli Küresel Gençlik Tütün Araştırması'na yer verildi. Araştırmaya göre 13-15 yaş arasında sigara içen öğrencilerin yüzde 73,3'ü sigarayı market ve bakkal gibi yerlerden kolaylıkla temin edebiliyor. Yani mevcut yasağın sahada işlemediği görülüyor.

Yaş doğrulamasının amacı da tam bu açığı kapatmak. Tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması ve kafe ile restoranlarda sigara içilebilen alanların yeniden düzenlenmesi de Bakanlığın planındaki diğer adımlar arasında.

Kurallara uymayan işletmeleri para cezası ve satış yetkisinin iptali bekliyor.

Kurallara uymayan işletmeleri para cezası ve satış yetkisinin iptali bekliyor.

Kurallara uymayan işletmeler için idari para cezası ve satış yetkisinin iptali gündemde. Habertürk, yaptırımların uygulanabilmesi için ihlalin tespit edilmesi, savunma hakkı tanınması ve itiraz yollarının açık olması gerektiğini de kaydetti.

Takibin kapsamı ve hukuki dayanağı ile kişisel verilerin korunması sınırları ise kanun teklifi TBMM'ye sunulduğunda belli olacak. Detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın