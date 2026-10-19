Sigara Satışında Yeni Dönem: Yaş Doğrulanmadan Kasa Açılmayacak, QR Kod ve Kimlik Kartı Devrede

İnternethaber'in aktardığı taslak modele göre yetkili kurum tarafından oluşturulan QR kod, alıcının telefonunda okutulacak. Sistem bu kodu yalnızca alıcının T.C. kimlik numarasıyla eşleştirecek ve kişinin 18 yaşını doldurup doldurmadığını gösterecek. Satıcı ise alıcının adını, tam yaşını ya da başka bir kişisel verisini görmeyecek.

Uygulamanın marketler ve bakkallar gibi fiziki satış noktalarının yanı sıra internet satışlarını da kapsayabileceği belirtiliyor. Sistemin bir yıl içinde geliştirilip devreye alınması hedefleniyor. Aynı altyapının kişinin günlük alabileceği tütün miktarını da denetlemesi planlanıyor.