Sigara Satışında Yeni Dönem: Yaş Doğrulanmadan Kasa Açılmayacak, QR Kod ve Kimlik Kartı Devrede
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Sağlık Bakanlığı'nın tütün karşıtı eylem planı kapsamında hazırlanan düzenlemeyle sigara satışında yaş doğrulaması zorunlu hale geliyor. Kanun teklifinde konuşulan modele göre alıcının 18 yaşından büyük olduğu doğrulanmadan kasa, tütün satışını tamamlamayacak. QR kod, çipli kimlik kartı kontrolü ve elektronik doğrulamanın kasalarla entegrasyonu masadaki yöntemler arasında; ayrıntıların teklif Meclis'e sunulduğunda belli olması bekleniyor.
Kaynak: Habertürk
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Kasa, yaş doğrulaması yapılmadan tütün satışını tamamlamayacak.
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Doğrulamanın yolu telefondaki QR koddan geçebilir, satıcı kişisel bilgileri görmeyecek.
Bakan Memişoğlu: "Bu satışı da T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek yapılmasını sağlayacağız."
Yasak zaten var, ama kanun teklifinin gerekçesindeki araştırmaya göre 13-15 yaş grubundaki sigara içen öğrencilerin yüzde 73,3'ü kolayca sigara alabiliyor.
Kurallara uymayan işletmeleri para cezası ve satış yetkisinin iptali bekliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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