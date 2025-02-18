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TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek ve Ali Koç Arasında Yapılmak İstenen Toplantı Olmayacak

TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek ve Ali Koç Arasında Yapılmak İstenen Toplantı Olmayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.02.2025 - 14:30

Pazartesi günü Galatasaray ve Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yaşanan gerilimi düşürmek adına İbrahim Hacıosmanoğlu iki kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na davet etti. Yapılması planlanan toplantı için kulüplere yazı gönderilmişti. Ancak Dursun Özbek bu toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

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TFF'de yapılması planlanan üçlü zirveye Galatasaray'dan veto geldi. Sarı kırmızılı camianın başkanı Dursun Özbek "Katılmayacağım" dedi.

TFF'de yapılması planlanan üçlü zirveye Galatasaray'dan veto geldi. Sarı kırmızılı camianın başkanı Dursun Özbek "Katılmayacağım" dedi.

Özbek, "Ne zaman ki Galatasaray'ın sahasında derbi oynanıyor o zaman itidal çağrısı, memleketin huzuru akla geliyor." açıklaması yaptı.

Özbek, "Ne zaman ki Galatasaray'ın sahasında derbi oynanıyor o zaman itidal çağrısı, memleketin huzuru akla geliyor." açıklaması yaptı.

Özbek, "Ali Koç ve ben hak mahrumiyetindeyiz şu anda, 28 Şubat'ta bitiyor. TFF'nin yönetmeliğine göre, birisi hak mahrumiyeti aldıysa futbolla ilgili hiçbir konuda kulübü temsil edemez." dedi.

Özbek, "Ali Koç ve ben hak mahrumiyetindeyiz şu anda, 28 Şubat'ta bitiyor. TFF'nin yönetmeliğine göre, birisi hak mahrumiyeti aldıysa futbolla ilgili hiçbir konuda kulübü temsil edemez." dedi.

Dursun Özbek, "Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Eğer amaçları burada bir PR ve reklam çalışması yapmaksa, bunun tarafı olmayacağımın da bilinmesini istiyorum." dedi.

Dursun Özbek, "Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Eğer amaçları burada bir PR ve reklam çalışması yapmaksa, bunun tarafı olmayacağımın da bilinmesini istiyorum." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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