TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek ve Ali Koç Arasında Yapılmak İstenen Toplantı Olmayacak

Pazartesi günü Galatasaray ve Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yaşanan gerilimi düşürmek adına İbrahim Hacıosmanoğlu iki kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na davet etti. Yapılması planlanan toplantı için kulüplere yazı gönderilmişti. Ancak Dursun Özbek bu toplantıya katılmayacaklarını söyledi.