Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Yabancı Hakem Adayları Belli Oldu

Pazartesi günü Galatasaray ve Fenerbahçe yine kritik bir derbiye çıkıyor. Maçın hakemiyle ilgili günem ise aylardır konuşuluyor. Derbinin yabancı hakemle oynanacağı iddiası henüz resmi olarak çözüme kavuşmadı ancak TFF'nin iki hakem için girişimde bulunduğu iddia edildi. TFF'nin federasyonlarla iletişime geçtiği iddia edildi.

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