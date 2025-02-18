Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Yabancı Hakem Adayları Belli Oldu
Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Yabancı Hakem Adayları Belli Oldu
Pazartesi günü Galatasaray ve Fenerbahçe yine kritik bir derbiye çıkıyor. Maçın hakemiyle ilgili günem ise aylardır konuşuluyor. Derbinin yabancı hakemle oynanacağı iddiası henüz resmi olarak çözüme kavuşmadı ancak TFF'nin iki hakem için girişimde bulunduğu iddia edildi. TFF'nin federasyonlarla iletişime geçtiği iddia edildi.
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Derbinin hakemi Türk mü olacak yabancı mı olacak hala net bir karar verilebilmiş değil. Ancak TFF her ihtimale karşı girişimlere başladı.
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TFF'nin bu konuda iki aday belirlediği ve iki adayın ülke federasyonlarıyla görüşerek aşama kaydettiği öğrenildi.
Uluslararası arenada Bayer Leverkusen – Atalanta arasındaki Avrupa Ligi finalini yöneten Istvan Kovacs adaylardan biri oldu.
Diğer aday ise yine bir başka finali, 2023-2024 sezonunda Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yöneten Slavko Vincic oldu.
TFF, Romanya ve Slovenya futbol federasyonlarıyla iletişime geçti. Yapılacak görüşmenin ardından, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakeminin Perşembe günü duyurulması planlanıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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