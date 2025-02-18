Jake Paul Maça Çıktığı Mike Tyson İçin "Parkinsondu" Deyip Geri Adım Attı
Jake Paul Maça Çıktığı Mike Tyson İçin "Parkinsondu" Deyip Geri Adım Attı
Jake Paul ile Mike Tyson'ın maçı bir ara gündemimizi acayip şekilde meşgul etmişti. Bu bir maç mıydı, yoksa şov mu hala net bir şey söylemek güç. Ama Jake Paul'ün bu süreci iyi yönettiğini söyleyebiliriz. Paul geçtiğimiz günlerde Tyson için 'Parkinsondu' dedi. Bu ciddi iddianın arkasında ise duramadı.
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Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki maçın kazananı Paul olmuştu. Kazanın ve kaybedenin maddi olarak kazandığı maçın etkisi ise sürüyor.
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Maçtan aylar sonra Jake Paul, çıktığı bir canlı yayında, “Kurbağa zehri Tyson’ın Parkinson’unu iyileştirdi” açıklaması yaptı.
Paul yayının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yanlış ifade ettim, Tyson’ın Parkinson’u yok” diyerek sözlerini geri aldı.
Ancak haber çoktan dalga dalga yayılmıştı. Tyson’ın temsilcileri, Tyson'ın parkinson veya başka bir hastalığa sahip olmadığını ifade etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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