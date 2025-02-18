Jake Paul Maça Çıktığı Mike Tyson İçin "Parkinsondu" Deyip Geri Adım Attı

Jake Paul ile Mike Tyson'ın maçı bir ara gündemimizi acayip şekilde meşgul etmişti. Bu bir maç mıydı, yoksa şov mu hala net bir şey söylemek güç. Ama Jake Paul'ün bu süreci iyi yönettiğini söyleyebiliriz. Paul geçtiğimiz günlerde Tyson için 'Parkinsondu' dedi. Bu ciddi iddianın arkasında ise duramadı.