Adana Demirspor Maçının Ardından Dries Mertens'e Okan Buruk'tan Psikolojik Destek

Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesiyle futbol kamuoyu bir kez daha bölünmüştü. Demirspor'un itirazlarının temelini oluşturan pozisyonun aktörlerinden biri Dries Mertens'ti. Mertens'e maçın ardından ağır eleştiriler gelmişti. Ajanasspor'da yer alan habere göre Mertens'in psikolojisi bu eleştirilerin ardından bozuldu.

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