Adana Demirspor Maçının Ardından Dries Mertens'e Okan Buruk'tan Psikolojik Destek
Adana Demirspor Maçının Ardından Dries Mertens'e Okan Buruk'tan Psikolojik Destek
Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesiyle futbol kamuoyu bir kez daha bölünmüştü. Demirspor'un itirazlarının temelini oluşturan pozisyonun aktörlerinden biri Dries Mertens'ti. Mertens'e maçın ardından ağır eleştiriler gelmişti. Ajanasspor'da yer alan habere göre Mertens'in psikolojisi bu eleştirilerin ardından bozuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray - Adana Demirspor maçında kazandığı penaltıyla Demirspor ve rakiplerinin tepkisini çeken Mertens'e ağır eleştiriler vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddialara göre Mertens bu eleştirilerden yoğun bir şekilde etkilendi. Hakarete varan yorumlara maruz kalan Belçikalı'nın psikolojisi bozuldu.
Rizespor karşısında ilk 45 dakikada varlık gösteremeyen Mertens'i Okan Buruk devre arasında oyundan alarak oyuna müdahale etmişti.
Buruk, Fenerbahçe derbisine kadar Mertens’in motivasyonunu artırmaya odaklanacak. Galatasaray taraftarları ise AZ Alkmaar karşılaşmasında Belçikalı yıldızı desteklemek için tribünlerde güçlü bir mesaj verecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın