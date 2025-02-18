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Adana Demirspor Maçının Ardından Dries Mertens'e Okan Buruk'tan Psikolojik Destek

Adana Demirspor Maçının Ardından Dries Mertens'e Okan Buruk'tan Psikolojik Destek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.02.2025 - 10:27

Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesiyle futbol kamuoyu bir kez daha bölünmüştü. Demirspor'un itirazlarının temelini oluşturan pozisyonun aktörlerinden biri Dries Mertens'ti. Mertens'e maçın ardından ağır eleştiriler gelmişti. Ajanasspor'da yer alan habere göre Mertens'in psikolojisi bu eleştirilerin ardından bozuldu. 

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Galatasaray - Adana Demirspor maçında kazandığı penaltıyla Demirspor ve rakiplerinin tepkisini çeken Mertens'e ağır eleştiriler vardı.

Galatasaray - Adana Demirspor maçında kazandığı penaltıyla Demirspor ve rakiplerinin tepkisini çeken Mertens'e ağır eleştiriler vardı.

İddialara göre Mertens bu eleştirilerden yoğun bir şekilde etkilendi. Hakarete varan yorumlara maruz kalan Belçikalı'nın psikolojisi bozuldu.

İddialara göre Mertens bu eleştirilerden yoğun bir şekilde etkilendi. Hakarete varan yorumlara maruz kalan Belçikalı'nın psikolojisi bozuldu.

Rizespor karşısında ilk 45 dakikada varlık gösteremeyen Mertens'i Okan Buruk devre arasında oyundan alarak oyuna müdahale etmişti.

Rizespor karşısında ilk 45 dakikada varlık gösteremeyen Mertens'i Okan Buruk devre arasında oyundan alarak oyuna müdahale etmişti.

Buruk, Fenerbahçe derbisine kadar Mertens’in motivasyonunu artırmaya odaklanacak. Galatasaray taraftarları ise AZ Alkmaar karşılaşmasında Belçikalı yıldızı desteklemek için tribünlerde güçlü bir mesaj verecek.

Buruk, Fenerbahçe derbisine kadar Mertens’in motivasyonunu artırmaya odaklanacak. Galatasaray taraftarları ise AZ Alkmaar karşılaşmasında Belçikalı yıldızı desteklemek için tribünlerde güçlü bir mesaj verecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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