Mesut Özil Katıldığı Programda Türk Hakemlerine Acıdığını Söyledi
Mesut Özil Katıldığı Programda Türk Hakemlerine Acıdığını Söyledi
Mesut Özil kariyerinin son yılları ve futbolu bıraktıktan sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Vav TV'ye katılan Mesut ilginç açıklamalara imza attı. İzleyicilerin sorularını yanıtlayan Mesut'a hakemler de soruldu. Özil, Türk hakemlerine acıdığını söyledi. Özil'in açıklamasında Türk takımlarına da mesaj vardı.
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Mesut Özil, Vav TV'de katıldığı programda gençlerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair açıklamalar yapan Mesut kamuoyuna da mesajlar verdi.
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Mesut açıklamalarında Türk hakemlerine de yer verdi. Özil, "Buradaki hakemlere acıyorum." açıklaması yaptı.
Özil, "Bazen bizim millet kolaya kaçıyor, maçı kaybettikten sonra hakemi suçluyor. Avrupa'da sistem oturduğu için, takımlar hakeme rağmen kazanmaya odaklanıyor." dedi.
Mesut Özil sözlerini "Oysa ki insanlar önce kendilerine bakmalı, sadece hakemlere suç atmak doğru değil!" diyerek noktaladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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