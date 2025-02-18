Mesut Özil Katıldığı Programda Türk Hakemlerine Acıdığını Söyledi

Mesut Özil kariyerinin son yılları ve futbolu bıraktıktan sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Vav TV'ye katılan Mesut ilginç açıklamalara imza attı. İzleyicilerin sorularını yanıtlayan Mesut'a hakemler de soruldu. Özil, Türk hakemlerine acıdığını söyledi. Özil'in açıklamasında Türk takımlarına da mesaj vardı.