Kariyerlerini Tek Kulüpte, Başladıkları Yerde Bitiren Bayrak Adamlar

Futbolda transfer en büyük katalizörlerden biri. Bir futbolcunun bir yerden başka bir kulübe gitmesi belki de arka arkaya olacak üç dört yeni transferin habercisi oluyor. Bazı isimler kulüpten kulübe gezerken bazıları daha uzun kontratları tercih ediyor. Öyle isimler de var ki bu transfer ateşinin kıyısından köşesinden geçmiyor. Bugün kariyerlerine başladıkları kulüpte nokta koyan bayrak adamları sıralıyoruz.