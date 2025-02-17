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Kariyerlerini Tek Kulüpte, Başladıkları Yerde Bitiren Bayrak Adamlar

Kariyerlerini Tek Kulüpte, Başladıkları Yerde Bitiren Bayrak Adamlar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.02.2025 - 15:10

Futbolda transfer en büyük katalizörlerden biri. Bir futbolcunun bir yerden başka bir kulübe gitmesi belki de arka arkaya olacak üç dört yeni transferin habercisi oluyor. Bazı isimler kulüpten kulübe gezerken bazıları daha uzun kontratları tercih ediyor. Öyle isimler de var ki bu transfer ateşinin kıyısından köşesinden geçmiyor. Bugün kariyerlerine başladıkları kulüpte nokta koyan bayrak adamları sıralıyoruz.

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Galatasaray ve Milli Takım kaptanı Bülent Korkmaz'la başlayalım. 1985 yılında A takım formasını altyapıdan gelerek giydi, bir daha da çıkarmadı. Futbola 2005 yılında Galatasaray formasıyla veda etti.

Galatasaray ve Milli Takım kaptanı Bülent Korkmaz'la başlayalım. 1985 yılında A takım formasını altyapıdan gelerek giydi, bir daha da çıkarmadı. Futbola 2005 yılında Galatasaray formasıyla veda etti.

O Katalanların gururu... Carles Puyol, altyapısından geldiği Barcelona ile kazanmadığı şampiyonluk kalmadı. 16 yıl en üst seviyede kaptan olarak forma giydi.

O Katalanların gururu... Carles Puyol, altyapısından geldiği Barcelona ile kazanmadığı şampiyonluk kalmadı. 16 yıl en üst seviyede kaptan olarak forma giydi.

Dede, baba,oğul, torun... Maldiniler'de ne kadar aile bağı varsa hepsinin yolu AC Milan'dan geçti. Paolo Maldini ise Milan'la açtığı kariyerini Milan'la kapattı.

Dede, baba,oğul, torun... Maldiniler'de ne kadar aile bağı varsa hepsinin yolu AC Milan'dan geçti. Paolo Maldini ise Milan'la açtığı kariyerini Milan'la kapattı.

Liverpool'da da birçok isim akla gelebilir ama en tepeye Jamie Carragher'ı rahatlıkla yazabiliriz. 17 sene kesintisiz olarak A takım formasını giydi ve efsane oldu.

Liverpool'da da birçok isim akla gelebilir ama en tepeye Jamie Carragher'ı rahatlıkla yazabiliriz. 17 sene kesintisiz olarak A takım formasını giydi ve efsane oldu.

Beşiktaş'ta ise Rıza Çalımbay... Rıza Çalımbay o kadar uzun süre forma giydi ki olduğundan daha uzun geldiği için genç yaşta bırakamsı gerektiğini düşünenlerin sayısı hiç de az değildi.

Beşiktaş'ta ise Rıza Çalımbay... Rıza Çalımbay o kadar uzun süre forma giydi ki olduğundan daha uzun geldiği için genç yaşta bırakamsı gerektiğini düşünenlerin sayısı hiç de az değildi.
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92 sınıfının unutulmaz isimlerindendi. Kısa süre ara verdi ama ne Ferguson ne de Mancgester ondan vazgeçemedi. Tek bir kulüpte oynayarak futbolu bıraktı.

92 sınıfının unutulmaz isimlerindendi. Kısa süre ara verdi ama ne Ferguson ne de Mancgester ondan vazgeçemedi. Tek bir kulüpte oynayarak futbolu bıraktı.

Çocukluğumuzdaki kaleci oyuncu kavramının profesyonel hayattaki karşılığı Rogerio Ceni'ydi. Hem kaleciydi hem de frikikten inanılmaz gollere imza atıyordu. Hepsini Sao Paolo için yaptı.

Çocukluğumuzdaki kaleci oyuncu kavramının profesyonel hayattaki karşılığı Rogerio Ceni'ydi. Hem kaleciydi hem de frikikten inanılmaz gollere imza atıyordu. Hepsini Sao Paolo için yaptı.

Böyle bir liste varsa Totti'siz olmaz. "Bir gecede 6 kızla dışarı çıktım. Hepsini birbiriyle aldattım ama Roma'yı asla aldatmadım" diyen Totti, futbolu efsane olduğu kulüpte bıraktı.

Böyle bir liste varsa Totti'siz olmaz. "Bir gecede 6 kızla dışarı çıktım. Hepsini birbiriyle aldattım ama Roma'yı asla aldatmadım" diyen Totti, futbolu efsane olduğu kulüpte bıraktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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