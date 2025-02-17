Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal'la Sözleşme Yeniledi: Adım Adım Efsane Olmaya
Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal'la Sözleşme Yeniledi: Adım Adım Efsane Olmaya
Ara transfer döneminde geleceğe yatırım yaptığı isimlerle dikkat çeken Beşiktaş taraftarına umut vermeyi başardı. Geçtiğimiz dönemlerde altyapısı ile konuşulan Beşiktaş hep çıkardığı isimlerle anılırdı.Bu sezon Semih ve Mustafa Erhan ile genç isimlerin A takımda forma şansı bulmasını sağlayan Beşiktaş'ta bir isim var ki artık efsane olma yolunda.
Kaptan Necip Uysal 21 yıldır siyah beyazlı formayı terletiyor. Altyapıdan gelen isim kaptanlığa kadar yükseldi ve Beşiktaş'la bir kez daha sözleşme yeniledi.
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Necip Uysal, genç Necip olara başladığı kariyerinde artık yılların takım kaptanı olarak anılıyor. Necip altyapıdan bu yana 21 yıldır Beşiktaş forması giyiyor.
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Necip bugün kulüpten yapılan duyuru ile kendisini 2027 yılına dek Beşiktaş'a bağlayan yeni sözleşmeye imza attı.
Necip kariyerinde 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı. 461 maça çıkan tecrübeli oyuncu Beşiktaş'ın sembol isimlerinden oldu.
Necip Uysal bu sürede 7 kulüp başkanı, 17 teknik direktörle çalıştı. Her başkanın ve teknik direktörün de emeği, profesyonelliği ile vazgeçilmezi oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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