Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal'la Sözleşme Yeniledi: Adım Adım Efsane Olmaya

Ara transfer döneminde geleceğe yatırım yaptığı isimlerle dikkat çeken Beşiktaş taraftarına umut vermeyi başardı. Geçtiğimiz dönemlerde altyapısı ile konuşulan Beşiktaş hep çıkardığı isimlerle anılırdı.Bu sezon Semih ve Mustafa Erhan ile genç isimlerin A takımda forma şansı bulmasını sağlayan Beşiktaş'ta bir isim var ki artık efsane olma yolunda.

Kaptan Necip Uysal 21 yıldır siyah beyazlı formayı terletiyor. Altyapıdan gelen isim kaptanlığa kadar yükseldi ve Beşiktaş'la bir kez daha sözleşme yeniledi.