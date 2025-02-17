All-Star Yıldızımız Alperen Şengün, Takım Arkadaşlarına Türkçe Kelimeler Öğretti

Alperen Şengün'ün tarihi gecesinden detaylar gelmeye devam ediyor. Enerjisi ve pozitifliği ile herkesi kendine ayran bırakan Alpi, takım arkadaşlarının da sevgilisi oldu. Maç önünde de eğlenceli anlar yaşayan Alperen takım arkadaşlarına Türkçe kelimeler öğretti. Amen Thompson, daha önce 'ayıp sözler' öğerettiğini söylediği Alperen'in bu kez kelimeleri daha masum .