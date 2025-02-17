All-Star Yıldızımız Alperen Şengün, Takım Arkadaşlarına Türkçe Kelimeler Öğretti
All-Star Yıldızımız Alperen Şengün, Takım Arkadaşlarına Türkçe Kelimeler Öğretti
Alperen Şengün'ün tarihi gecesinden detaylar gelmeye devam ediyor. Enerjisi ve pozitifliği ile herkesi kendine ayran bırakan Alpi, takım arkadaşlarının da sevgilisi oldu. Maç önünde de eğlenceli anlar yaşayan Alperen takım arkadaşlarına Türkçe kelimeler öğretti. Amen Thompson, daha önce 'ayıp sözler' öğerettiğini söylediği Alperen'in bu kez kelimeleri daha masum .
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Alperen Şengün'ün Türkçe dersleriyle ilgili ilk itiraf Amen Thompson'dan gelmişti. Thompson, "Öğretiyor ama biraz ayıp kelimeler" demişti.
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Alperen, Türkçe derslerine bu kez All-Star maçı öncesi devam etti. Bu kez öğrettikleri ise Türkçe 101 cinsinden daha basit kelimelerdi.
Alpi soyunma odasında Shai Gilgeous-Alexander, Karl-Anthony Towns ve Giannis Antetokounmpo'ya "Anahtar, Merhaba ve Haydi" kelimelerini öğretti.
Alperen'in Türkçe öğrettiği eğlenceli anlar sosyal medyada da çok beğenildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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