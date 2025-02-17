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All-Star Yıldızımız Alperen Şengün, Takım Arkadaşlarına Türkçe Kelimeler Öğretti

All-Star Yıldızımız Alperen Şengün, Takım Arkadaşlarına Türkçe Kelimeler Öğretti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.02.2025 - 10:57

Alperen Şengün'ün tarihi gecesinden detaylar gelmeye devam ediyor. Enerjisi ve pozitifliği ile herkesi kendine ayran bırakan Alpi, takım arkadaşlarının da sevgilisi oldu. Maç önünde de eğlenceli anlar yaşayan Alperen takım arkadaşlarına Türkçe kelimeler öğretti. Amen Thompson, daha önce 'ayıp sözler' öğerettiğini söylediği Alperen'in bu kez kelimeleri daha masum .

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Alperen Şengün'ün Türkçe dersleriyle ilgili ilk itiraf Amen Thompson'dan gelmişti. Thompson, "Öğretiyor ama biraz ayıp kelimeler" demişti.

Alperen Şengün'ün Türkçe dersleriyle ilgili ilk itiraf Amen Thompson'dan gelmişti. Thompson, "Öğretiyor ama biraz ayıp kelimeler" demişti.

Amen Thompson'ın "Türk Kardeşim" Dediği Alperen'le İlgili Söylediklerini Haberleştirmiştik

Alperen, Türkçe derslerine bu kez All-Star maçı öncesi devam etti. Bu kez öğrettikleri ise Türkçe 101 cinsinden daha basit kelimelerdi.

Alperen, Türkçe derslerine bu kez All-Star maçı öncesi devam etti. Bu kez öğrettikleri ise Türkçe 101 cinsinden daha basit kelimelerdi.

Alpi soyunma odasında Shai Gilgeous-Alexander, Karl-Anthony Towns ve Giannis Antetokounmpo'ya "Anahtar, Merhaba ve Haydi" kelimelerini öğretti.

Alpi soyunma odasında Shai Gilgeous-Alexander, Karl-Anthony Towns ve Giannis Antetokounmpo'ya "Anahtar, Merhaba ve Haydi" kelimelerini öğretti.

Alperen'in Türkçe öğrettiği eğlenceli anlar sosyal medyada da çok beğenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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