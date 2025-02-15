Alperen Şengün'ün Takım Arkadaşı Amen Thompson Alperen'in Öğrettiği Kelimeleri Söyleyemedi

Alperen Şengün için ayrı bir heyecanla All-Star maçını takip edeceğiz. Ülkemizde olduğu kadar takım içinde de Alperen hayli seviliyor. Amen Thompson'a yöneltilen Alperen sorusu da bunu kanıtlar nitelikte. Thompson, Alperen için 'Türk kardeşim' dedi.