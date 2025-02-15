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Alperen Şengün'ün Takım Arkadaşı Amen Thompson Alperen'in Öğrettiği Kelimeleri Söyleyemedi

Alperen Şengün'ün Takım Arkadaşı Amen Thompson Alperen'in Öğrettiği Kelimeleri Söyleyemedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.02.2025 - 00:14

Alperen Şengün için ayrı bir heyecanla All-Star maçını takip edeceğiz. Ülkemizde olduğu kadar takım içinde de Alperen hayli seviliyor. Amen Thompson'a yöneltilen Alperen sorusu da bunu kanıtlar nitelikte. Thompson, Alperen için 'Türk kardeşim' dedi.

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All-Star heyecanı Alperen'in seçilmesiyle birlikte hepimizde birkaç tık yukarılara çıktı. Maça artık neredeyse 24 saat kaldı.

All-Star heyecanı Alperen'in seçilmesiyle birlikte hepimizde birkaç tık yukarılara çıktı. Maça artık neredeyse 24 saat kaldı.

Takım içinde de sevilen Alperen'i takım arkadaşı Amen Thompson'a sordular. Amen Thonpson, Alperen için "Türk kardeşim" dedi.

Takım içinde de sevilen Alperen'i takım arkadaşı Amen Thompson'a sordular. Amen Thonpson, Alperen için "Türk kardeşim" dedi.

"Alperen sana Türkçe kelimeler öğretti mi?" sorusuna Amen Thompson, "Evet ama hoş kelimeler değil" dedi.

"Alperen sana Türkçe kelimeler öğretti mi?" sorusuna Amen Thompson, "Evet ama hoş kelimeler değil" dedi.

Amen Thompson'ın güldüren açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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