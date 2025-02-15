NBA All-Star Maçı Öncesi Yapılan Antrenmanda Alperen Resmi Hesaba Konuştu
NBA All-Star Maçı Öncesi Yapılan Antrenmanda Alperen Resmi Hesaba Konuştu
NBA All-Star hafta sonuna girdik. Alperen Şengün kadroya seçilerek hepimizi gururlandırmıştı. Alperen'in sahaya çıkması için yaklaşık 24 saatlik bir süre kaldı. Bugün antrenmana çıkan Alperen, NBA organizasyonunun resmi hesabına duygularından bahsetti. Heyecanlı olduğu gözlenen Alperen'le birlikte maçı heyecanla bekliyoruz.
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NBA All-Star maçını bu hafta sonu farklı bir heyecanla bekliyoruz. Alperen Şengün'ün kadroya seçilmesiyle hepimiz gururlanmıştık.
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Bu gece yapılacak yetenek yarışmalarının ardından ertesi gün All-Star maçı için basketbolcular parkeye çıkacak.
Alperen Şengün, son antrenman öncesi NBA resmi hesaplarına konuştu. Duygularını anlatan Alperen "Harika hissediyorum" dedi.
Alperen Şengün, “Harika hissediyorum. Başardık. Umarım ileride daha fazlasını yaşayacağız" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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