Performansıyla Tartışılan Kaan Ayhan'a Galatasaray Yönetiminden Dev Zam
Performansıyla Tartışılan Kaan Ayhan'a Galatasaray Yönetiminden Dev Zam
Galatasaray cephesinde AZ Alkmaar maçınını üzüntüsü sürüyor. Kaan Ayhan'ın Sparta Prag maçı sonrası bu maçta da benzer bir kart görmesi de taraftarın tepkisini çekmişti. Kaan Ayhan'a tepkiler sürerken Milliyet gazetesinde milli oyuncu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Kaan, Galatasaray yönetiminden beklediğini çok üzerinde bir zam almış.
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Geçtiğimiz sezon Sparta Prag, bu sezon da AZ Alkmaar maçlarında kırmızı kart gören Kaan Ayhan hayli tepki çekmişti.
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Milliyet gazetesinde yer alan bir haber ise bu tepkinin boyutlarını da artıracak,yönetime de tepki oluşturacak cinstendi.
İddiaya göre 800 bin Euro maaş alan Kaan Ayhan iyileştirme olarak 1 milyon 200 bin Euro almayı bekliyordu.
Galatasaray yönetimi ise milli oyuncuya yüzde yüze yakın bir zam olarak maaşını 1.5 milyon Euro'ya çıkardı.
Galatasaray’da, yerli futbolculara yapılacak zam konusunda sürecin iyi yönetilemediğine dair eleştiriler artmaya başladı. Yunus ve Abdülkerim’in performanslarındaki dalgalanmalar da bu duruma örnek gösteriliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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