Performansıyla Tartışılan Kaan Ayhan'a Galatasaray Yönetiminden Dev Zam

Galatasaray cephesinde AZ Alkmaar maçınını üzüntüsü sürüyor. Kaan Ayhan'ın Sparta Prag maçı sonrası bu maçta da benzer bir kart görmesi de taraftarın tepkisini çekmişti. Kaan Ayhan'a tepkiler sürerken Milliyet gazetesinde milli oyuncu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Kaan, Galatasaray yönetiminden beklediğini çok üzerinde bir zam almış.