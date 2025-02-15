Ali Koç'tan Galatasaray'a Adana Demirspor Maçıyla İlgili Mertens Cevabı

Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananların etkisi hala sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda bu konuya yer ayırdı. Hedefinde ise sahadan çekilmeye giden sürecin başlangıcı olan penaltı pozisyonu ve Mertens vardı. Galatasaray'ın bu olanların bir Fenerbahçe kurgusu olduğunu iddia etmesi üzerine Koç da ironik bir cevap verdi. İşte detaylar...