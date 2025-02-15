Ali Koç'tan Galatasaray'a Adana Demirspor Maçıyla İlgili Mertens Cevabı
Ali Koç'tan Galatasaray'a Adana Demirspor Maçıyla İlgili Mertens Cevabı
Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananların etkisi hala sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda bu konuya yer ayırdı. Hedefinde ise sahadan çekilmeye giden sürecin başlangıcı olan penaltı pozisyonu ve Mertens vardı. Galatasaray'ın bu olanların bir Fenerbahçe kurgusu olduğunu iddia etmesi üzerine Koç da ironik bir cevap verdi. İşte detaylar...
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Adana Demirspor maçındaki penaltı pozisyonunun başrolündeki isim Dries Mertens'ti. Kimine göre penaltı kimine göre hatalı bir karar olan pozisyonla ilgili Mertens epey de eleştiri almıştı.
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Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin bir Fenerbahçe kurgusu olduğunu iddia eden kişilerin sayısı da az değil. Galatasaray yönetiminden dahi böyle imalar yapıldı.
Ali Koç da Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda bu konuya değindi ve Mertens'le ilgili ironik bir yanıt verdi.
Koç, "Sahtekarlık yapıp penaltı alan Mertens de bu işin içinde değil mi? Demek ki Mertens de kurgunun bir parçası." dedi.
Ali Koç, "Basın mensupları yazın bunu" diyerek "Yazın, Mertens seneye Fenerbahçe'de" dedi.
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Ali Koç, "O kadar deli saçması işleri halka yutturmaya alışmışlar ki, devam ediyorlar." diyerek rakipleri Galatasaray'a yanıt verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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