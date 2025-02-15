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Yeni Formatıyla All-Star'da Cumartesi Gecesi Yetenek Yarışmaları Gözlerin Pasını Silecek

Yeni Formatıyla All-Star'da Cumartesi Gecesi Yetenek Yarışmaları Gözlerin Pasını Silecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.02.2025 - 17:27

NBA All-Star yenilenen formatıyla heyecan yaratmaya devam ediyor. Dün gece Rising Stars maçıyla organizasyon başladı. Bu gece ise izleyenleri bol bol 'yetenek' şov bekliyor. Çoğu zaman All-Star maçlarının bile önüne geçen organizasyonda yine heyecan olacak. Uykusuz bir gece için programı ve yarışan basketbolcuları derledik.

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Uykusuz kalmayı göze alanlar için en baştan saatle işe başlayalım. NBA All-Star Cumartesi Gecesi bu gece 04.00'te başlıyor.

Uykusuz kalmayı göze alanlar için en baştan saatle işe başlayalım. NBA All-Star Cumartesi Gecesi bu gece 04.00'te başlıyor.

Organizasyonda Yetenek Yarışması, Smaç Yarışması ve Üçlük Yarışması yapılacak. Üç oyunun da kendine has takipçileri var ve unutulmaz bir performans izlememek için hiçbir neden yok.

Organizasyonda Yetenek Yarışması, Smaç Yarışması ve Üçlük Yarışması yapılacak. Üç oyunun da kendine has takipçileri var ve unutulmaz bir performans izlememek için hiçbir neden yok.

İlk olarak yetenek yarışmasında ikişerli oyuncudan dört takım yarışacak. Dört takımdaki isimler ise şu şekilde olacak:

İlk olarak yetenek yarışmasında ikişerli oyuncudan dört takım yarışacak. Dört takımdaki isimler ise şu şekilde olacak:

Cavaliers Takımı, Donovan Mitchell ve Evan Mobley’den oluşuyor.

Çaylaklar Takımı, 2024 NBA Draftı’nın 1 numarası Atlanta Hawks’tan Zaccharie Risacher ve 2 numarası Washington Wizards’tan Alex Sarr’ı bir araya getiriyor.

Spurs Takımı, tecrübeli oyun kurucu Chris Paul ve yükselen süper yıldız Victor Wembanyama’dan oluşuyor.

Warriors Takımı ise Draymond Green ve Moses Moody ile yarışacak.

Yetenek yarışması ile gözlerin pası silinmeye başlayacak ve ardından alev almış elleriyle üçlük yarışmasına katılan isimleri izleyeceğiz. İşte o isimler:

Yetenek yarışması ile gözlerin pası silinmeye başlayacak ve ardından alev almış elleriyle üçlük yarışmasına katılan isimleri izleyeceğiz. İşte o isimler:

Milwaukee Bucks’ın yıldızı Damian Lillard, üst üste üçüncü kez üç sayı yarışmasını kazanmayı hedefliyor.

Ligde üç sayılık atışlarda en iyi üçüncü isim olan Miami Heat’ten Tyler Herro da yarışmada iddialı isimlerden biri.

Diğer üç sayı yarışmacıları ise şöyle:

  • Jalen Brunson (New York Knicks)

  • Cade Cunningham (Detroit Pistons)

  • Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

  • Buddy Hield (Golden State Warriors)

  • Cam Johnson (Brooklyn Nets)

  • Norman Powell (LA Clippers)

Üçlük yarışmasının ardından bizi smaç yarışması bekliyor. Bazı smaç yarışmaları var ki üzerinden yıllar geçse de hafızalarda. Hafızaları zorlamak isteyen bu senenin isimleri ise şunlar:

Üçlük yarışmasının ardından bizi smaç yarışması bekliyor. Bazı smaç yarışmaları var ki üzerinden yıllar geçse de hafızalarda. Hafızaları zorlamak isteyen bu senenin isimleri ise şunlar:

All-Star smaç yarışmasında Chicago Bulls'tan Matas Buzelis, San Antonio Spurs'ten Stephon Castle, Milwaukee Bucks'tan Andre Jackson Jr. ve NBA G League'de Osceola Magic forması giyen Mac McClung mücadele edecek.

Jüri koltuğunda ise NBA efsaneleri Baron Davis, Kevin Garnett, Tracy McGrady ve Jason Richardson yer alacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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