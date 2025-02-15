Yeni Formatıyla All-Star'da Cumartesi Gecesi Yetenek Yarışmaları Gözlerin Pasını Silecek

Milwaukee Bucks’ın yıldızı Damian Lillard, üst üste üçüncü kez üç sayı yarışmasını kazanmayı hedefliyor.

Ligde üç sayılık atışlarda en iyi üçüncü isim olan Miami Heat’ten Tyler Herro da yarışmada iddialı isimlerden biri.

Diğer üç sayı yarışmacıları ise şöyle: