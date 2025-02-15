Yeni Formatıyla All-Star'da Cumartesi Gecesi Yetenek Yarışmaları Gözlerin Pasını Silecek
Yeni Formatıyla All-Star'da Cumartesi Gecesi Yetenek Yarışmaları Gözlerin Pasını Silecek
NBA All-Star yenilenen formatıyla heyecan yaratmaya devam ediyor. Dün gece Rising Stars maçıyla organizasyon başladı. Bu gece ise izleyenleri bol bol 'yetenek' şov bekliyor. Çoğu zaman All-Star maçlarının bile önüne geçen organizasyonda yine heyecan olacak. Uykusuz bir gece için programı ve yarışan basketbolcuları derledik.
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Uykusuz kalmayı göze alanlar için en baştan saatle işe başlayalım. NBA All-Star Cumartesi Gecesi bu gece 04.00'te başlıyor.
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Organizasyonda Yetenek Yarışması, Smaç Yarışması ve Üçlük Yarışması yapılacak. Üç oyunun da kendine has takipçileri var ve unutulmaz bir performans izlememek için hiçbir neden yok.
İlk olarak yetenek yarışmasında ikişerli oyuncudan dört takım yarışacak. Dört takımdaki isimler ise şu şekilde olacak:
Yetenek yarışması ile gözlerin pası silinmeye başlayacak ve ardından alev almış elleriyle üçlük yarışmasına katılan isimleri izleyeceğiz. İşte o isimler:
Üçlük yarışmasının ardından bizi smaç yarışması bekliyor. Bazı smaç yarışmaları var ki üzerinden yıllar geçse de hafızalarda. Hafızaları zorlamak isteyen bu senenin isimleri ise şunlar:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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