Basketbolda Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Yarıda Kaldı, Taraftarlar Salondan Çıkarıldı

Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi kazanan takım, finalde Beşiktaş Fibabanka’nın rakibi olacak. Derbide zaman zaman ortam geriliyor. Böyle bir anda daha da büyüyen olaylar tribünlerin boşalmasına sebep oldu.