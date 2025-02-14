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Basketbolda Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Yarıda Kaldı, Taraftarlar Salondan Çıkarıldı

Basketbolda Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Yarıda Kaldı, Taraftarlar Salondan Çıkarıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2025 - 22:53

Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi kazanan takım, finalde Beşiktaş Fibabanka’nın rakibi olacak. Derbide zaman zaman ortam geriliyor. Böyle bir anda daha da büyüyen olaylar tribünlerin boşalmasına sebep oldu.

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Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı yaşanıyor. İlk finalist Beşiktaş Fibabanka oldu ve rakibi Fenerbahçe - Galatasaray maçının galibi olacak.

Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı yaşanıyor. İlk finalist Beşiktaş Fibabanka oldu ve rakibi Fenerbahçe - Galatasaray maçının galibi olacak.

Bu derbi de her derbi gibi gergin bir ortamda oynanıyor ve zaman zaman fiziksel şarjlara varan işler oluyor.

Bu derbi de her derbi gibi gergin bir ortamda oynanıyor ve zaman zaman fiziksel şarjlara varan işler oluyor.

Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçının bitimine 8:21 kala, tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle hakemler ve Galatasaray takımı soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçının bitimine 8:21 kala, tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle hakemler ve Galatasaray takımı soyunma odasına gitti.

Bitime 8:21 kala duran Fenerbahçe Beko - Galatasaray mücadelesi, sahaya yabancı madde atılan bölümdeki Fenerbahçe taraftarlarının salondan çıkarılmasının ardından yeniden başladı.

Bitime 8:21 kala duran Fenerbahçe Beko - Galatasaray mücadelesi, sahaya yabancı madde atılan bölümdeki Fenerbahçe taraftarlarının salondan çıkarılmasının ardından yeniden başladı.

Fenerbahçe taraftarının olmadığı bölümde de bir değişiklik yaşanmadı ve Fenerbahçe galip gelerek finalde Beşiktaş Fibabanka'ya rakip oldu.

Fenerbahçe taraftarının olmadığı bölümde de bir değişiklik yaşanmadı ve Fenerbahçe galip gelerek finalde Beşiktaş Fibabanka'ya rakip oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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