TFF Talimatlarda Değişikliğe Gitti, Artık Sahadan Çekilen Yanacak
TFF Talimatlarda Değişikliğe Gitti, Artık Sahadan Çekilen Yanacak
Geçtiğimiz haftadan bugüne dek Adana Demirspor'un sahadan çekilmesini konuşuyoruz. Sebepleri ve sonrasında olanlardan ziyade bu hareketin tekrarlanması kamuoyunu korkutan başlıca konulardan. TFF de buna karşı harekete geçti. Geçtiğimiz sezon İstanbulspor ve Fenerbahçe, bu sezon Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi TFF'yi yeni önlemler almaya zorladı.
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Adana Demirspor'un Galatasaray maçından çekilmesi TFF'yi bu konulara dair yeni önlemler almaya zorladı ve talimatta değişikliğe gidildi.
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Müsabakayı terk eden kulüp, takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere (-9) puan indirme cezası alacak.
Ayrıca kulüpler bulundukları liglere göre para cezaları da ödeyecek. Bu rakamda da büyük bir artış yapıldı:
Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek. Ayrıca, kulüp görevlilerine de 1 yıl hak mahrumiyeti ya da soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı gibi cezalar uygulanacak.
Futbolcular da büyük cezalarla karşılaşabilecek. Sahadan çekilen takımın futbolcuları 5-10 maç arasında ceza ile karşı karşıya kalacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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