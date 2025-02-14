TFF Talimatlarda Değişikliğe Gitti, Artık Sahadan Çekilen Yanacak

Süper Lig için 20 milyon TL’den 100 milyon TL’ye kadar,

1. Lig için 2 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar,

2. Lig için 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye kadar,

3. Lig için 500 bin TL’den 2 milyon 500 bin TL’ye kadar para cezası verilecek.