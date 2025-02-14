Futboldaki Kırmızı Kart Kuralının Ortaya Çıkışının Hikayesi Oldukça İlginç

Futbolda kırmızı kartın nasıl vazgeçilmez bir kural olduğunun hepimiz farkındayız. Futbolda kaosun da bazen nedeni olan kırmızı karttan vazgeçmek bugün hiç düşünülmeyecek bir durum. Ancak bu kadar hayati bir kuralın futbol içindeki tarihi çok da geçmişe dayanmıyor. 1966 yılında yaşanan bir olay sonrasında kırmızı kart ortaya çıkıyor. Öncesinde ise hakemler sözlü şekilde oyunucuyu dışarı çıkarıyorlardı.