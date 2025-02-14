Futboldaki Kırmızı Kart Kuralının Ortaya Çıkışının Hikayesi Oldukça İlginç
Futboldaki Kırmızı Kart Kuralının Ortaya Çıkışının Hikayesi Oldukça İlginç
Futbolda kırmızı kartın nasıl vazgeçilmez bir kural olduğunun hepimiz farkındayız. Futbolda kaosun da bazen nedeni olan kırmızı karttan vazgeçmek bugün hiç düşünülmeyecek bir durum. Ancak bu kadar hayati bir kuralın futbol içindeki tarihi çok da geçmişe dayanmıyor. 1966 yılında yaşanan bir olay sonrasında kırmızı kart ortaya çıkıyor. Öncesinde ise hakemler sözlü şekilde oyunucuyu dışarı çıkarıyorlardı.
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Bir anlığına kırmızı kartın olmadığını düşünün ve nasıl sıkıntılar yaşanacağını aklınıza getirin. Ama bu kural çok da eskiye dayanmıyor.
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Sarı ve kırmızı kart uygulaması, 1966'da İngiltere ve Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası maçındaki bir olayla doğdu.
Maçta Alman hakem Rudolf Kreitlein tarafından uyarılan İngiliz futbolcu Jack Charlton, sarı kart yerine geçen bu uyarıyı aldığını ertesi gün gazetelerden öğrendi ve doğrulatmak için Hakem Komisyonu Başkanı Ken Aston’u aradı. İşte, kart uygulamasının başlangıcı böyle oldu.
Wembley Stadı'ndan aracıyla ayrılan Aston, Jack Charlton'ın neden kafasının karıştığını ve buna nasıl çözüm bulunabileceğini düşünürken kırmızı ışıkta durdu.
Aston, trafik ışıklarının sarıdan kırmızıya geçişini izlerken, bunun futbolcular için de uygulanabileceği fikrine kapıldı. Aradığı çözüm buydu: Sarı kart “Dikkat et ve sakin ol”, kırmızı kart ise “Dur, artık oyunda değilsin” anlamına gelecekti.
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Aston, bu sayede özellikle tribünden ya da televizyondan maçı izleyen seyircilerin, oyuncuya yapılan uyarıyı daha net bir şekilde anlayabileceklerini düşündü.
FIFA, Aston’ın önerisini kabul etti ve kart kuralı ilk kez 1970’te düzenlenen Dünya Kupası’nda uygulandı. Ardından bu kural, tüm dünyada geçerli hale geldi.
1974 FIFA Dünya Kupası Batı Almanya-Şili maçında Şilili futbolcuya gösterdiği kırmızı kartla FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kart gösteren hakemi de Doğan Babacan olarak tarihe küçük bir imza bırakmayı başardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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