Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Kulüp Felsefesini Hatırlattı

Beşiktaş haftanın maçında Trabzonspor'u evinde 2-1 yendi. Özellikle maçın büyük bölümünde üstün bir futbol oynayan Beşiktaş taraftarının da beğenisini kazandı. Maç sonunda futbolculardan Solskajer'e büyük övgüler vardı. Mikrofona gelen Solskjaer de taraftarın gönlünü kazanacak önemli mesajlar verdi. Kulüp felsefesini hatırlatması ise beğeni topladı.