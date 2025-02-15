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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Kulüp Felsefesini Hatırlattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Kulüp Felsefesini Hatırlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.02.2025 - 21:53

Beşiktaş haftanın maçında Trabzonspor'u evinde 2-1 yendi. Özellikle maçın büyük bölümünde üstün bir futbol oynayan Beşiktaş taraftarının da beğenisini kazandı. Maç sonunda futbolculardan Solskajer'e büyük övgüler vardı. Mikrofona gelen Solskjaer de taraftarın gönlünü kazanacak önemli mesajlar verdi. Kulüp felsefesini hatırlatması ise beğeni topladı.

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Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile çehre değiştirdi. Galibiyetler, net açıklamalar, iyiye giden oyunla taraftarı da mutlu ediyor.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile çehre değiştirdi. Galibiyetler, net açıklamalar, iyiye giden oyunla taraftarı da mutlu ediyor.

Solskjaer'in camiaya verdiği mesajlar ve ince açıklamaları taraftarın gönlünü şimdiden kazanmasını sağladı.

Solskjaer'in camiaya verdiği mesajlar ve ince açıklamaları taraftarın gönlünü şimdiden kazanmasını sağladı.

Kısa sürede Beşiktaş tarihi ve kültürüne dair yaptığı tespitlerle dikkat çeken Solskjaer yine böyle bir tespitle açıklama yaptı.

Kısa sürede Beşiktaş tarihi ve kültürüne dair yaptığı tespitlerle dikkat çeken Solskjaer yine böyle bir tespitle açıklama yaptı.

Norveçli teknik direktör "Futbolculara, kulübün kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Beşiktaş çalışkan bir takım. Beşiktaş, hakkıyla kazanan bir takım." açıklaması yaptı.

Norveçli teknik direktör "Futbolculara, kulübün kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Beşiktaş çalışkan bir takım. Beşiktaş, hakkıyla kazanan bir takım." açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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