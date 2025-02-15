Haftanın Maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u İkinci Yarıdaki Golleriyle Yendi
Haftanın Maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u İkinci Yarıdaki Golleriyle Yendi
Süper Lig'de 22.hafta maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı. Şenol Güneş yıllar sonra şampiyonluklar kazandığı Beşiktaş'a rakip olarak İstanbul'a geldi. Yüksek tempoda oynanan maçta iki devrenin de galibi farklıydı. Son gülen ise Beşiktaş oldu.
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Süper Lig'de 22. hafta maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırladı. İki takım da tempolu bir futbol izletti.
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Beşiktaş'ın baskılı olduğu dakikalarda Trabzonspor Simon Banza ile sürpriz bir hatadan gol buldu ve devreyi 1-0 önde kapattı.
Solskjaer, devre arası ve sonrasında oyuna yaptığı müdahalelerle Beşiktaş'a maç içindeki ağırlığını hissettirmeye başladı.
Önce Trabzonspor'un golünde büyük bir hata yapan Rafa Silva'nın golü geldi ve Beşiktaş durumu eşitleyerek 1-1 yaptı.
Şenol Güneş'in Trabzonspor'una karşı oyununu kontrolünü eline alan Beşiktaş daha sonra Rashica'nın ortasına gelen ters vuruşla skoru 2-1'e getirdi.
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2-1'den sonra Trabzonspor da maçta ağırlığını hissettirmeye çalıştı ve pozisyon arayışına girdi ama Beşiktaş savunması izin vermedi ve maçtan Beşiktaş 3 puanla ayrıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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soğuk İstanbul akşamında hamsi tava çok güzel oldu🤣😁😜
Trabzonspor diye bir takım kalmamış bitirmisler