Haftanın Maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u İkinci Yarıdaki Golleriyle Yendi

Süper Lig'de 22.hafta maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı. Şenol Güneş yıllar sonra şampiyonluklar kazandığı Beşiktaş'a rakip olarak İstanbul'a geldi. Yüksek tempoda oynanan maçta iki devrenin de galibi farklıydı. Son gülen ise Beşiktaş oldu.