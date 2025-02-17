All-Star Maçında Alperen Şengün'ün Smaçı Shaquille O'Neal'ı Mest Etti

NBA All-Star haftasını nihayet tamamladık. Ama bu sene de uzun süre konuşulacak. Yeni formatta biraz tat eksikliği hissedilse de All-Star, All-Star'dır düşüncesi hakim. Biz de bu heyecana Alperen Şengün'le katıldık. Alperen'in dört sayı attığı gecede Shaq'tan aldığı övgü hepimizi gururlandırdı.