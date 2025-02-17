All-Star Maçında Alperen Şengün'ün Smaçı Shaquille O'Neal'ı Mest Etti
All-Star Maçında Alperen Şengün'ün Smaçı Shaquille O'Neal'ı Mest Etti
NBA All-Star haftasını nihayet tamamladık. Ama bu sene de uzun süre konuşulacak. Yeni formatta biraz tat eksikliği hissedilse de All-Star, All-Star'dır düşüncesi hakim. Biz de bu heyecana Alperen Şengün'le katıldık. Alperen'in dört sayı attığı gecede Shaq'tan aldığı övgü hepimizi gururlandırdı.
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Alperen Şengün, NBA All-Star'da 18 yıl sonra bize yeni bir gurur yaşattı. All-Star'da Mehmet Okur'dan sonra Alpi ikinci Türk basketbolcu oldu.
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4 dakika 19 saniye sahada kalan Alperen Şengün, 4 de sayı üretti. Smaçla bir basket bulan Alpi'ye efsane isim Shaquille O'Neal'dan gurur verici bir yorum geldi.
Shaq, Alpi'nin smaçının ardından "Turkish Terminator" yorumu yaptı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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