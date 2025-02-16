Houston'dan Maça Saatler Kala Alperen Şengün Paylaşımı Geldi

NBA All-Star maçına saatler kaldı.Milli gururumuz Alperen Şengün de artık saatleri değil dakikaları saymaya başladı. Bu saatlerde Houston Rockets da Alperen'in açıklamalarının yer aldığı bir video paylaştı. Alperen'in kariyer yolculuğuna kısa bir özet niteliğinde video beğeni topladı. Alperen, 'yaşım büyüdükçe hayallerim de büyüdü' dedi.