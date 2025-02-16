Houston'dan Maça Saatler Kala Alperen Şengün Paylaşımı Geldi
Houston'dan Maça Saatler Kala Alperen Şengün Paylaşımı Geldi
NBA All-Star maçına saatler kaldı.Milli gururumuz Alperen Şengün de artık saatleri değil dakikaları saymaya başladı. Bu saatlerde Houston Rockets da Alperen'in açıklamalarının yer aldığı bir video paylaştı. Alperen'in kariyer yolculuğuna kısa bir özet niteliğinde video beğeni topladı. Alperen, 'yaşım büyüdükçe hayallerim de büyüdü' dedi.
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NBA All-Star maçına saatler kaldı. Sabaha karşı 04.00'te ekran başında Alperen'in her hareketiyle heyecanlanmak için artık saatleri sayıyoruz.
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Alperen'in takımı Houston da bu esnada kısa bir video ile Alperen Şengün'e destek oldu.
Alperen videoda kısa bir kariyer yolculuğu ile bugüne gelişini anlatıyor:
Alperen, "Çocukken bir All Star maçında oynayacağımı hayal edemezdim" dedi. Alperen ardından "Yaşım büyüdükçe hayallerim de büyüdü" diyor.
28 numaralı formasıyla Giresun'dan Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Houston'a uzayan bu kariyer belki de ilk zirvelerinden birine bu gece çıkıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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