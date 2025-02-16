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Alperen Şengün Sahaya Çıkıyor, İşte Gecenin Programı!

Alperen Şengün Sahaya Çıkıyor, İşte Gecenin Programı!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.02.2025 - 21:33

Uykusuz gecelerin sonunda beklenen an geldi. NBA All Star bu gece final yapıyor. Hem de bu finalde Alperen Şengün de var. Yeni formatıyla All Star bir kez daha hepimizi ekran başına kilitleyecek. Karşınızda gecenin programı...

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NBA All-Star 2025 bu gece final yapıyor. Üç günlük maratonun sonunda maçlara gelebildik. Hem de bu gece Alperen'i de izleyeceğiz.

NBA All-Star 2025 bu gece final yapıyor. Üç günlük maratonun sonunda maçlara gelebildik. Hem de bu gece Alperen'i de izleyeceğiz.

Yeni formatta bu gece üç maç izleyeceğiz. Üç maçta da birbirinden heyecanlı eşleşmeler bizi bekliyor olacak.

Yeni formatta bu gece üç maç izleyeceğiz. Üç maçta da birbirinden heyecanlı eşleşmeler bizi bekliyor olacak.

Alperen Şengün bu gece forma giyerek All-Star tarihinde yer almış ikinci Türk basketbolcu olacak. İşte merakla beklediğimiz gecenin programı:

Alperen Şengün bu gece forma giyerek All-Star tarihinde yer almış ikinci Türk basketbolcu olacak. İşte merakla beklediğimiz gecenin programı:

04:20 - Team Chuck Team Kenny

05:10 - Team Shaq Rising Stars

06:00 - All-Star FİNALİ

Alperen, Team Chuck'ta forma giyecek. İki maçtaki galipler sabah 06.00'daki finalde karşılaşacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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