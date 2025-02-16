Alperen Şengün Sahaya Çıkıyor, İşte Gecenin Programı!
Alperen Şengün Sahaya Çıkıyor, İşte Gecenin Programı!
Uykusuz gecelerin sonunda beklenen an geldi. NBA All Star bu gece final yapıyor. Hem de bu finalde Alperen Şengün de var. Yeni formatıyla All Star bir kez daha hepimizi ekran başına kilitleyecek. Karşınızda gecenin programı...
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NBA All-Star 2025 bu gece final yapıyor. Üç günlük maratonun sonunda maçlara gelebildik. Hem de bu gece Alperen'i de izleyeceğiz.
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Yeni formatta bu gece üç maç izleyeceğiz. Üç maçta da birbirinden heyecanlı eşleşmeler bizi bekliyor olacak.
Alperen Şengün bu gece forma giyerek All-Star tarihinde yer almış ikinci Türk basketbolcu olacak. İşte merakla beklediğimiz gecenin programı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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