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All-Star Yıldızımız Alperen Şengün'e En Sevdiği 3 Rapçi Soruldu, O Bir İsmi Tek Geçti

All-Star Yıldızımız Alperen Şengün'e En Sevdiği 3 Rapçi Soruldu, O Bir İsmi Tek Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.02.2025 - 17:36

Yılın o günü geldi çattı! Bu gece sabaha karşı NBA All-Star maçı olacak. Bu kez bu maçı farklı bir gözle izleyeceğiz. Çünkü Türk basketbolunun göz bebeği Alperen de forma giyecek isimler arasında olacak. Alperen basının da ilgi odağı olmuş durumda. Hem Türk basını hem uluslararası basın sık sık Alperen'i ekranlara getiriyor. Alperen'e en sevdiği üç Türk rapçi soruldu. Alperen'in cevabı ise ilginçti.

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NBA All-Star maçına artık saatler kaldı. Alperen Şengün'ün forma şansı bekleyeceğiz gece için heyecan hayli yüksek.

NBA All-Star maçına artık saatler kaldı. Alperen Şengün'ün forma şansı bekleyeceğiz gece için heyecan hayli yüksek.

Basın da Alperen'le yakından ilgileniyor. Türk basını her adımını takip ettiği milli basketbolcu ile zaman zaman mini soru cevaplar yapıyor.

Basın da Alperen'le yakından ilgileniyor. Türk basını her adımını takip ettiği milli basketbolcu ile zaman zaman mini soru cevaplar yapıyor.

Alperen Şengün'e "En iyi üç Türk rapçi?" sorusu soruldu. Alperen'in kısa bir düşünce arasından sonra cevabı "Ezhel... Benim için bir numara" dedi.

Alperen Şengün'e "En iyi üç Türk rapçi?" sorusu soruldu. Alperen'in kısa bir düşünce arasından sonra cevabı "Ezhel... Benim için bir numara" dedi.

Alperen Şengün'ün Ezhel cevabı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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