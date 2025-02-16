All-Star Yıldızımız Alperen Şengün'e En Sevdiği 3 Rapçi Soruldu, O Bir İsmi Tek Geçti
All-Star Yıldızımız Alperen Şengün'e En Sevdiği 3 Rapçi Soruldu, O Bir İsmi Tek Geçti
Yılın o günü geldi çattı! Bu gece sabaha karşı NBA All-Star maçı olacak. Bu kez bu maçı farklı bir gözle izleyeceğiz. Çünkü Türk basketbolunun göz bebeği Alperen de forma giyecek isimler arasında olacak. Alperen basının da ilgi odağı olmuş durumda. Hem Türk basını hem uluslararası basın sık sık Alperen'i ekranlara getiriyor. Alperen'e en sevdiği üç Türk rapçi soruldu. Alperen'in cevabı ise ilginçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NBA All-Star maçına artık saatler kaldı. Alperen Şengün'ün forma şansı bekleyeceğiz gece için heyecan hayli yüksek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Basın da Alperen'le yakından ilgileniyor. Türk basını her adımını takip ettiği milli basketbolcu ile zaman zaman mini soru cevaplar yapıyor.
Alperen Şengün'e "En iyi üç Türk rapçi?" sorusu soruldu. Alperen'in kısa bir düşünce arasından sonra cevabı "Ezhel... Benim için bir numara" dedi.
Alperen Şengün'ün Ezhel cevabı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın