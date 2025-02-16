All-Star Yıldızımız Alperen Şengün'e En Sevdiği 3 Rapçi Soruldu, O Bir İsmi Tek Geçti

Yılın o günü geldi çattı! Bu gece sabaha karşı NBA All-Star maçı olacak. Bu kez bu maçı farklı bir gözle izleyeceğiz. Çünkü Türk basketbolunun göz bebeği Alperen de forma giyecek isimler arasında olacak. Alperen basının da ilgi odağı olmuş durumda. Hem Türk basını hem uluslararası basın sık sık Alperen'i ekranlara getiriyor. Alperen'e en sevdiği üç Türk rapçi soruldu. Alperen'in cevabı ise ilginçti.