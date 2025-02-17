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18 Yıl Sonra Bir Türk Daha All-Star Maçında Parkeye Çıktı: Alperen Şengün Tarihe Geçti

18 Yıl Sonra Bir Türk Daha All-Star Maçında Parkeye Çıktı: Alperen Şengün Tarihe Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.02.2025 - 09:26

İlk olarak Mehmet Okur'la çıktığımız All-Star parkesine Alperen Şengün'le geri döndük. 18 yıl sonra yaşadığımız bu ilk ülke olarak hepimizi heyecanlandırdı. Alperen'in heyecanı da hafta boyu hem röportajlara hem de sahaya yansıdı. Kısa süreli bir performans gösterse de Alperen tarihe adını yazdırdı. İzlemeye doyamadık ama Alperen için bunun son olmayacağını hepimiz tahmin ediyoruz.

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NBA All Star maçınını formatı değişti. Bu formata ilk kez biz de Alperen Şengün'le birlikte şahitlik ettik.

NBA All Star maçınını formatı değişti. Bu formata ilk kez biz de Alperen Şengün'le birlikte şahitlik ettik.

2022'de Rising Stars takımıyla bu havayı soluyan Alperen 3 yıl sonra All-Star olarak parkeye çıktı ve hepimizi gururlandırdı.

2022'de Rising Stars takımıyla bu havayı soluyan Alperen 3 yıl sonra All-Star olarak parkeye çıktı ve hepimizi gururlandırdı.

Yeni formatta All-Star organizasyonunda üç maç oynandı. İki maçın kazananı finalde karşı karşıya geldi, Alperen de finale çıkan takımla iki maça çıkmış oldu.

Yeni formatta All-Star organizasyonunda üç maç oynandı. İki maçın kazananı finalde karşı karşıya geldi, Alperen de finale çıkan takımla iki maça çıkmış oldu.

4 dakika 19 saniye sahada kalan milli yıldız takımına 4 sayılık bir katkı yaptı.

4 dakika 19 saniye sahada kalan milli yıldız takımına 4 sayılık bir katkı yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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