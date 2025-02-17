18 Yıl Sonra Bir Türk Daha All-Star Maçında Parkeye Çıktı: Alperen Şengün Tarihe Geçti
18 Yıl Sonra Bir Türk Daha All-Star Maçında Parkeye Çıktı: Alperen Şengün Tarihe Geçti
İlk olarak Mehmet Okur'la çıktığımız All-Star parkesine Alperen Şengün'le geri döndük. 18 yıl sonra yaşadığımız bu ilk ülke olarak hepimizi heyecanlandırdı. Alperen'in heyecanı da hafta boyu hem röportajlara hem de sahaya yansıdı. Kısa süreli bir performans gösterse de Alperen tarihe adını yazdırdı. İzlemeye doyamadık ama Alperen için bunun son olmayacağını hepimiz tahmin ediyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NBA All Star maçınını formatı değişti. Bu formata ilk kez biz de Alperen Şengün'le birlikte şahitlik ettik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022'de Rising Stars takımıyla bu havayı soluyan Alperen 3 yıl sonra All-Star olarak parkeye çıktı ve hepimizi gururlandırdı.
Yeni formatta All-Star organizasyonunda üç maç oynandı. İki maçın kazananı finalde karşı karşıya geldi, Alperen de finale çıkan takımla iki maça çıkmış oldu.
4 dakika 19 saniye sahada kalan milli yıldız takımına 4 sayılık bir katkı yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın