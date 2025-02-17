18 Yıl Sonra Bir Türk Daha All-Star Maçında Parkeye Çıktı: Alperen Şengün Tarihe Geçti

İlk olarak Mehmet Okur'la çıktığımız All-Star parkesine Alperen Şengün'le geri döndük. 18 yıl sonra yaşadığımız bu ilk ülke olarak hepimizi heyecanlandırdı. Alperen'in heyecanı da hafta boyu hem röportajlara hem de sahaya yansıdı. Kısa süreli bir performans gösterse de Alperen tarihe adını yazdırdı. İzlemeye doyamadık ama Alperen için bunun son olmayacağını hepimiz tahmin ediyoruz.