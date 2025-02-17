Alperen Şengün Attığı Sayı ile Neden All-Star Olduğunu Bir Kez Daha Kanıtladı
Alperen Şengün Attığı Sayı ile Neden All-Star Olduğunu Bir Kez Daha Kanıtladı
Mehmet Okur’dan sonra Alperen Şengün ile yeniden All-Star parkesine adım attık. Tam 18 yıl sonra gelen bu başarı, ülke olarak hepimizi heyecanlandırdı. Alperen’in coşkusu, hafta boyunca hem röportajlarına hem de sahadaki performansına yansıdı. Süre aldığı dakikalar kısa olsa da adını tarihe yazdırmayı başardı. Onu izlemeye doyamadık, ancak bunun sadece bir başlangıç olduğunu hepimiz biliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alpi'nin 4 dakika 19 saniyelik bir performansı bize yetmese de tarihe geçmeyi başardı. Attığı dört sayının biri smaçtan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diğer sayıda ise 10 saniye boyunca adeta tüm dünyayı kendine hapsetti. Önce blokla topu alan Alperen daha sonra tek başına beş kişiye karşı hücum etti ve sayıyı buldu.
Karşınızda Alperen'in 10 saniyelik resitali
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın