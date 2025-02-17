Alperen Şengün Attığı Sayı ile Neden All-Star Olduğunu Bir Kez Daha Kanıtladı

Mehmet Okur’dan sonra Alperen Şengün ile yeniden All-Star parkesine adım attık. Tam 18 yıl sonra gelen bu başarı, ülke olarak hepimizi heyecanlandırdı. Alperen’in coşkusu, hafta boyunca hem röportajlarına hem de sahadaki performansına yansıdı. Süre aldığı dakikalar kısa olsa da adını tarihe yazdırmayı başardı. Onu izlemeye doyamadık, ancak bunun sadece bir başlangıç olduğunu hepimiz biliyoruz.