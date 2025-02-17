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Alperen Şengün Attığı Sayı ile Neden All-Star Olduğunu Bir Kez Daha Kanıtladı

Alperen Şengün Attığı Sayı ile Neden All-Star Olduğunu Bir Kez Daha Kanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.02.2025 - 10:18

Mehmet Okur’dan sonra Alperen Şengün ile yeniden All-Star parkesine adım attık. Tam 18 yıl sonra gelen bu başarı, ülke olarak hepimizi heyecanlandırdı. Alperen’in coşkusu, hafta boyunca hem röportajlarına hem de sahadaki performansına yansıdı. Süre aldığı dakikalar kısa olsa da adını tarihe yazdırmayı başardı. Onu izlemeye doyamadık, ancak bunun sadece bir başlangıç olduğunu hepimiz biliyoruz.

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Alpi'nin 4 dakika 19 saniyelik bir performansı bize yetmese de tarihe geçmeyi başardı. Attığı dört sayının biri smaçtan geldi.

Alpi'nin 4 dakika 19 saniyelik bir performansı bize yetmese de tarihe geçmeyi başardı. Attığı dört sayının biri smaçtan geldi.

Diğer sayıda ise 10 saniye boyunca adeta tüm dünyayı kendine hapsetti. Önce blokla topu alan Alperen daha sonra tek başına beş kişiye karşı hücum etti ve sayıyı buldu.

Diğer sayıda ise 10 saniye boyunca adeta tüm dünyayı kendine hapsetti. Önce blokla topu alan Alperen daha sonra tek başına beş kişiye karşı hücum etti ve sayıyı buldu.

Karşınızda Alperen'in 10 saniyelik resitali

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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