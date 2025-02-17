All-Star'da Attığı Basketle Bir Seyirci 100 Bin Dolar Kazandı
All-Star'da Attığı Basketle Bir Seyirci 100 Bin Dolar Kazandı
NBA All-Star hafta sonunu geride bıraktık. Organizasyon hem saha içiyle hem de saha dışıyla oldukça yoğun geçti. Etkinliklere seyircilerin katılımı da hayli yüksekti. Ünlü Youtuber Mr. Beast de bu ilgiden faydalanmayı bildi. Mr. Beast, All-Star maçında üçlük yarışması etkinliği düzenledi ve 100 bin dolar ödüllü...
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Dünyanın en ünlü YouTuberı Mr Beast NBA All-Star etkinliklerinin en dikkat çekici aktivitelerinden birine imza attı.
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Sahaya yerleştirilen logo üzerinden, rastgele seçilen bir taraftar ile Damian Lillard karşı karşıya geldi. Yarışmada, Lillard üç isabet bulana kadar taraftarın bir isabet kaydetmesi gerekiyordu.
Bir seyirci katıldığı bu yarışmada son saniyede de olsa isabet buldu. İsabet karşısında kazandığı ödül ise 100 bin Dolar oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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