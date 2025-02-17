All-Star'da Attığı Basketle Bir Seyirci 100 Bin Dolar Kazandı

NBA All-Star hafta sonunu geride bıraktık. Organizasyon hem saha içiyle hem de saha dışıyla oldukça yoğun geçti. Etkinliklere seyircilerin katılımı da hayli yüksekti. Ünlü Youtuber Mr. Beast de bu ilgiden faydalanmayı bildi. Mr. Beast, All-Star maçında üçlük yarışması etkinliği düzenledi ve 100 bin dolar ödüllü...