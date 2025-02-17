Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Gözler Yabancı Hakem Kararına Çevrildi
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Gözler Yabancı Hakem Kararına Çevrildi
24 Şubat günü yine dev derbiye kilitleneceğiz. İki takım da bugünden itibaren aklında o maç var. Galatasaray bu akşam Rizespor engelini aşıp tamamen derbiye odaklanmak istiyor, Fenerbahçe ise Kasımpaşa galibiyeti ile rahat durumda. Ancak daha maç oynanmadan hakem tartışması başladı. Yabancı hakem iddialarına TFF'den en yetkili isimden yanıt geldi.
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbide yabancı hakem olup olmayacağına dair Fotomaç'a açıklamalarda bulundu.
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Hacıosmanoğlu şu ana dek iki kulüpten de henüz bir başvuru yapılmadığını dile getirdi. Ancak Hacıosmanoğlu açık kapı bıraktı.
Hacıosmanoğlu, "Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan "derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye bir talep gelirse TFF olarak oturup talebi enine boyuna değerlendiririz." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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