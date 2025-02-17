onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Gözler Yabancı Hakem Kararına Çevrildi

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Gözler Yabancı Hakem Kararına Çevrildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.02.2025 - 12:11

24 Şubat günü yine dev derbiye kilitleneceğiz. İki takım da bugünden itibaren aklında o maç var. Galatasaray bu akşam Rizespor engelini aşıp tamamen derbiye odaklanmak istiyor, Fenerbahçe ise Kasımpaşa galibiyeti ile rahat durumda. Ancak daha maç oynanmadan hakem tartışması başladı. Yabancı hakem iddialarına TFF'den en yetkili isimden yanıt geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbide yabancı hakem olup olmayacağına dair Fotomaç'a açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbide yabancı hakem olup olmayacağına dair Fotomaç'a açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu şu ana dek iki kulüpten de henüz bir başvuru yapılmadığını dile getirdi. Ancak Hacıosmanoğlu açık kapı bıraktı.

Hacıosmanoğlu şu ana dek iki kulüpten de henüz bir başvuru yapılmadığını dile getirdi. Ancak Hacıosmanoğlu açık kapı bıraktı.

Hacıosmanoğlu, "Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan "derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye bir talep gelirse TFF olarak oturup talebi enine boyuna değerlendiririz." dedi.

Hacıosmanoğlu, "Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan "derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye bir talep gelirse TFF olarak oturup talebi enine boyuna değerlendiririz." dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın