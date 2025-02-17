Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Gözler Yabancı Hakem Kararına Çevrildi

24 Şubat günü yine dev derbiye kilitleneceğiz. İki takım da bugünden itibaren aklında o maç var. Galatasaray bu akşam Rizespor engelini aşıp tamamen derbiye odaklanmak istiyor, Fenerbahçe ise Kasımpaşa galibiyeti ile rahat durumda. Ancak daha maç oynanmadan hakem tartışması başladı. Yabancı hakem iddialarına TFF'den en yetkili isimden yanıt geldi.