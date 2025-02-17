Konda'nın Yaptığı Araştırmada En Çok Taraftara Sahip Takım Galatasaray

Taraftarlar arasında sık sık en çok taraftarın kimde olduğuna dair tartışmalar yaşanır. Nüfus arttıkça iddialar da büyüyor. 20 milyonluk taraftar kitlesinden 25 - 30 milyonlara geldik. Ancak nüfus sayımı gibi bir araştırma yapılmadıkça bunu kestirmek de hayli güç. Konda Araştırma, Hayat Tarzları dedikleri bir araştırma ile bu soruya cevap aradı. Cevaplar Galatasaray'ı gösterdi.