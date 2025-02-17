Konda'nın Yaptığı Araştırmada En Çok Taraftara Sahip Takım Galatasaray
Konda'nın Yaptığı Araştırmada En Çok Taraftara Sahip Takım Galatasaray
Taraftarlar arasında sık sık en çok taraftarın kimde olduğuna dair tartışmalar yaşanır. Nüfus arttıkça iddialar da büyüyor. 20 milyonluk taraftar kitlesinden 25 - 30 milyonlara geldik. Ancak nüfus sayımı gibi bir araştırma yapılmadıkça bunu kestirmek de hayli güç. Konda Araştırma, Hayat Tarzları dedikleri bir araştırma ile bu soruya cevap aradı. Cevaplar Galatasaray'ı gösterdi.
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Konda Araştırma, Hayat Tarzları başlığıyla taraftar anketi yaptı ve en çok taraftara sahip takımı belirledi.
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6137 örneklem üzerinden varılan sonuçta %36 ile en fazla taraftara Galatasaray'a sahip.
İkinci sırada ise %30'luk oranla Fenerbahçe taraftarı yer alıyor.
Bu listede Beşiktaş ise taraftar sayısı olarak %20 oranla üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye'nin en çok şampiyon olan dördüncü takımı Trabzonspor da bu listede %4 oranıyla dördüncü sırada yer aldı.
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Konda, sosyal medyadan yaptığı araştırmanın verilerini paylaştı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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