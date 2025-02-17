Fenerbahçe, Galatasaray Efsanesi Hagi'nin Oğlu Ianis'i Radarına Aldı

Fenerbahçe, devre arası transferler ve oturan kadrosuyla şampiyonluk şansını sürdürüyor. Mourinho ile birlikte şampiyonlukta iddialı olmak isteyen Fenerbahçe gelecek yılın kadrosu için de çalışmalara başladı. Gelecek yılın transferlerine çalışan Fenerbahçe'nin gündeminde sürpriz bir isim var. İddiaya göre Fenerbahçe Ianis Hagi'nin durumunu yakından izliyor.