Fenerbahçe, Galatasaray Efsanesi Hagi'nin Oğlu Ianis'i Radarına Aldı
Fenerbahçe, Galatasaray Efsanesi Hagi'nin Oğlu Ianis'i Radarına Aldı
Fenerbahçe, devre arası transferler ve oturan kadrosuyla şampiyonluk şansını sürdürüyor. Mourinho ile birlikte şampiyonlukta iddialı olmak isteyen Fenerbahçe gelecek yılın kadrosu için de çalışmalara başladı. Gelecek yılın transferlerine çalışan Fenerbahçe'nin gündeminde sürpriz bir isim var. İddiaya göre Fenerbahçe Ianis Hagi'nin durumunu yakından izliyor.
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Gazeteci Pete O'Rourke'nin aktardığına göre, Rangers kulübü Ianis Hagi'nin istediği mali şartları karşılayamıyor ve oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verecek.
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Hagi için İtalyan ekibi Genoa'nın ciddi bir ilgisi var. Rumen basını bir süre önce Hagi'yi Galatasaray'a da yazmışlardı.
İskoç basını ise sözleşme yenilemek istemeyen Hagi için Genoa'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin de bir ilgisi olduğunu yazdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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