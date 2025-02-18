Galatasaray, Mauro Icardi'yi Fenerbahçe Derbisini İzlemesi İçin Davet Etti

Galatasaray, artık tamamen Fenerbahçe maçına odaklanmış durumda. 6 puan farkla çıkacağı derbiye Galatasaray puan olarak avantajlı giriyor. Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray'ın bu maça özel olarak Icardi'yi de tribüne getirmek istiyor. Yönetim ve teknik heyetten davet gitti