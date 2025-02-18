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Galatasaray, Mauro Icardi'yi Fenerbahçe Derbisini İzlemesi İçin Davet Etti

Galatasaray, Mauro Icardi'yi Fenerbahçe Derbisini İzlemesi İçin Davet Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.02.2025 - 11:17

Galatasaray, artık tamamen Fenerbahçe maçına odaklanmış durumda. 6 puan farkla çıkacağı derbiye Galatasaray puan olarak avantajlı giriyor. Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray'ın bu maça özel olarak Icardi'yi de tribüne getirmek istiyor. Yönetim ve teknik heyetten davet gitti

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Galatasaray'da son yıllarda Fenerbahçe derbisi deyince akla gelen ilk isimlerden biri Mauro Icardi oluyor.

Galatasaray'da son yıllarda Fenerbahçe derbisi deyince akla gelen ilk isimlerden biri Mauro Icardi oluyor.

Ancak Arjantinli yıldız bu derbide sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Ancak Galatasaray yönetiminden sürpriz bir teklif geldi.

Ancak Arjantinli yıldız bu derbide sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Ancak Galatasaray yönetiminden sürpriz bir teklif geldi.

İddiaya göre Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti Icardi'ye tribünde olması, derbiyi statta izlemesi için teklif götürdü.

İddiaya göre Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti Icardi'ye tribünde olması, derbiyi statta izlemesi için teklif götürdü.

Icardi'nin maç için Arjantin'den İstanbul'a gelmesi ve takımı yalnız bırakmaması bekleniyor.

Icardi'nin maç için Arjantin'den İstanbul'a gelmesi ve takımı yalnız bırakmaması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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