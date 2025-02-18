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Yapay Zekaya Basketbola Eklenebilecek 3 Yeni Kuralı Sorduk

Yapay Zekaya Basketbola Eklenebilecek 3 Yeni Kuralı Sorduk

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.02.2025 - 12:35

Spor organizasyonlarında temel kurallar sabit kalsa zaman zaman bazı değişiklikler yaşanabiliyor. Sporcuların bir an dalgınlıkla eski kurala göre hareket etmeleri yaşanmamış şeyler değil. Hele ki basketbolda kıtadan kıtaya değişen kurallar sporcuları çok zorluyor Temel aynı kalsa da biz de yapay zekaya basketbola eklenebilecek üç yeni kural önermesini söyledik. Üç yeni kuralı bizler için sıraladı ve işte o kural önerileri...

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Yapay zekanın ilk önerisi "Dört Sayı Çizgisi" kuralı oldu. Üçlük atışlarının destekçisi olarak uzun mesafeli atış yapabilen sporcuları ödüllendirme kuralı denebilir. Gerekçeleri ise şu:

Yapay zekanın ilk önerisi "Dört Sayı Çizgisi" kuralı oldu. Üçlük atışlarının destekçisi olarak uzun mesafeli atış yapabilen sporcuları ödüllendirme kuralı denebilir. Gerekçeleri ise şu:

Üç sayı çizgisinin yaklaşık bir metre gerisine (örneğin 8,5 metre) yeni bir 'dört sayı çizgisi' eklenir.

Bu, keskin şutörleri ödüllendirir ve maçların son anlarında daha dramatik geri dönüşler yapılmasını sağlar.

Benzer bir kural Filipinler'de uygulanıyor ancak genel kabul görmüyor.

Bir diğer kural ise "Serbest Atış Seçimi" kuralı oldu. Burada serbest atışların kaderini hücum yapan takıma bırakıyor. Detayları ise şöyle:

Bir diğer kural ise "Serbest Atış Seçimi" kuralı oldu. Burada serbest atışların kaderini hücum yapan takıma bırakıyor. Detayları ise şöyle:

Faul yapıldığında, faulü alan takım serbest atış yerine oyunu kenardan başlatmayı seçebilir.

Böylece özellikle maçın son anlarında 'stratejik fauller' azalır ve oyun daha akıcı hale gelir.

Son öneri ise "Takım Faul Sınırında Ekstra Hücum Süresi" oldu. Bunda da yine akıcılık konusunda oyuna katkı verebilecek bir kural:

Son öneri ise "Takım Faul Sınırında Ekstra Hücum Süresi" oldu. Bunda da yine akıcılık konusunda oyuna katkı verebilecek bir kural:

Bir takım faul limitine ulaştığında, rakip takım serbest atışların yanı sıra hücum süresine ekstra 5 saniye (24 yerine 29 saniye) kazanabilir.

Bu, defans yapan takımların sürekli faul yaparak oyunu yavaşlatmasını engeller.

Sizce bu kurallar ne kadar etkili olur? Ya da sizin önereceğiniz yeni kurallar var mı?

Sizce bu kurallar ne kadar etkili olur? Ya da sizin önereceğiniz yeni kurallar var mı?

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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