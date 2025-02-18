Yapay Zekaya Basketbola Eklenebilecek 3 Yeni Kuralı Sorduk

Spor organizasyonlarında temel kurallar sabit kalsa zaman zaman bazı değişiklikler yaşanabiliyor. Sporcuların bir an dalgınlıkla eski kurala göre hareket etmeleri yaşanmamış şeyler değil. Hele ki basketbolda kıtadan kıtaya değişen kurallar sporcuları çok zorluyor Temel aynı kalsa da biz de yapay zekaya basketbola eklenebilecek üç yeni kural önermesini söyledik. Üç yeni kuralı bizler için sıraladı ve işte o kural önerileri...