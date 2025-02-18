Yapay Zekaya Basketbola Eklenebilecek 3 Yeni Kuralı Sorduk
Yapay Zekaya Basketbola Eklenebilecek 3 Yeni Kuralı Sorduk
Spor organizasyonlarında temel kurallar sabit kalsa zaman zaman bazı değişiklikler yaşanabiliyor. Sporcuların bir an dalgınlıkla eski kurala göre hareket etmeleri yaşanmamış şeyler değil. Hele ki basketbolda kıtadan kıtaya değişen kurallar sporcuları çok zorluyor Temel aynı kalsa da biz de yapay zekaya basketbola eklenebilecek üç yeni kural önermesini söyledik. Üç yeni kuralı bizler için sıraladı ve işte o kural önerileri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekanın ilk önerisi "Dört Sayı Çizgisi" kuralı oldu. Üçlük atışlarının destekçisi olarak uzun mesafeli atış yapabilen sporcuları ödüllendirme kuralı denebilir. Gerekçeleri ise şu:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir diğer kural ise "Serbest Atış Seçimi" kuralı oldu. Burada serbest atışların kaderini hücum yapan takıma bırakıyor. Detayları ise şöyle:
Son öneri ise "Takım Faul Sınırında Ekstra Hücum Süresi" oldu. Bunda da yine akıcılık konusunda oyuna katkı verebilecek bir kural:
Sizce bu kurallar ne kadar etkili olur? Ya da sizin önereceğiniz yeni kurallar var mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın