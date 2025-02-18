Mesut Özil, İsmail Kartal ile İlgili Videonun Deepfake Olduğunu Duyurdu

İki gündür sosyal medyada Mesut Özil açıklamalarını okuyor, izliyoruz. Özil, Fenerbahçe, hakemler, Arda-Kenan, milli takım gibi konulara değindi. İsmail Kartal'a dair de açıklamalar yaptığını düşündüğümüz Mesut Özil teknolojinin geldiği durumu gözler önüne serdi. Özil, İsmail Kartal'la ilgili açıklama yapmamış.