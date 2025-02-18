Mesut Özil, İsmail Kartal ile İlgili Videonun Deepfake Olduğunu Duyurdu
Mesut Özil, İsmail Kartal ile İlgili Videonun Deepfake Olduğunu Duyurdu
İki gündür sosyal medyada Mesut Özil açıklamalarını okuyor, izliyoruz. Özil, Fenerbahçe, hakemler, Arda-Kenan, milli takım gibi konulara değindi. İsmail Kartal'a dair de açıklamalar yaptığını düşündüğümüz Mesut Özil teknolojinin geldiği durumu gözler önüne serdi. Özil, İsmail Kartal'la ilgili açıklama yapmamış.
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Mesut Özil'in bir televizyon kanalına katılarak gençlerin sorularını yanıtlaması hayli gündem oldu. Özil'in her açıklaması manşet gibiydi.
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Sosyal medyada da Özil'in açıklamaları geniş yer buldu ve defalarca paylaşıldı. En ilginci ise İsmail Kartal'la ilgili söylediği "Onunla da görüşeceğiz" açıklamasıydı.
Önce videoyu izleyelim:
Mesut Özil gün içinde yaptığı açıklamada böyle bir videonun olmadığını ve deepfake ile üretildiğini iddia etti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları da Özil'in yıldızının Kartal'la barışmadığı ve bu videonun kesilerek yeniden yüklendiğini yani videonun deepfake olmadığını iddia etit.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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