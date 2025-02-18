onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Mesut Özil, İsmail Kartal ile İlgili Videonun Deepfake Olduğunu Duyurdu

Mesut Özil, İsmail Kartal ile İlgili Videonun Deepfake Olduğunu Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.02.2025 - 14:07

İki gündür sosyal medyada Mesut Özil açıklamalarını okuyor, izliyoruz. Özil, Fenerbahçe, hakemler, Arda-Kenan, milli takım gibi konulara değindi. İsmail Kartal'a dair de açıklamalar yaptığını düşündüğümüz Mesut Özil teknolojinin geldiği durumu gözler önüne serdi. Özil, İsmail Kartal'la ilgili açıklama yapmamış.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mesut Özil'in bir televizyon kanalına katılarak gençlerin sorularını yanıtlaması hayli gündem oldu. Özil'in her açıklaması manşet gibiydi.

Mesut Özil'in bir televizyon kanalına katılarak gençlerin sorularını yanıtlaması hayli gündem oldu. Özil'in her açıklaması manşet gibiydi.

Sosyal medyada da Özil'in açıklamaları geniş yer buldu ve defalarca paylaşıldı. En ilginci ise İsmail Kartal'la ilgili söylediği "Onunla da görüşeceğiz" açıklamasıydı.

Sosyal medyada da Özil'in açıklamaları geniş yer buldu ve defalarca paylaşıldı. En ilginci ise İsmail Kartal'la ilgili söylediği "Onunla da görüşeceğiz" açıklamasıydı.

Önce videoyu izleyelim:

Mesut Özil gün içinde yaptığı açıklamada böyle bir videonun olmadığını ve deepfake ile üretildiğini iddia etti.

Mesut Özil gün içinde yaptığı açıklamada böyle bir videonun olmadığını ve deepfake ile üretildiğini iddia etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Özil'in yıldızının Kartal'la barışmadığı ve bu videonun kesilerek yeniden yüklendiğini yani videonun deepfake olmadığını iddia etit.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Özil'in yıldızının Kartal'la barışmadığı ve bu videonun kesilerek yeniden yüklendiğini yani videonun deepfake olmadığını iddia etit.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın