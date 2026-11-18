Kediler Derdini Anlatamaz ve Hastalıklarını Gizleyebilirler!
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Royal Canin ve Beş Veteriner Hekim Derneğinden Ortak Çağrı: “Kediniz Sağlıklı Görünse De Düzenli Kontrollerini Ertelemeyin”
Royal Canin Türkiye, 16 Kasım–16 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştireceği “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” farkındalık kampanyasıyla düzenli veteriner hekim kontrollerinin önemine dikkat çekerek toplumda bilinçli ve sorumlu hayvan sahipliği kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.
Kedinizde Bu Değişiklikleri Göz Ardı Etmeyin, Sağlıklı Görünse de Veteriner Hekime Götürün
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