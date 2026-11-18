Kediler, doğaları gereği ağrı ve hastalık belirtilerini gizleme eğiliminde olan canlılar arasında yer alıyor. Bu nedenle bazı sağlık sorunları, belirgin klinik belirtiler ortaya çıkana kadar hayvan sahipleri tarafından fark edilmeyebiliyor. Özellikle böbrek hastalıkları, ağız ve diş sağlığı sorunları ile yaşa bağlı rahatsızlıklar, belirgin belirtiler ortaya çıkmadan ilerleyebiliyor. Belirtiler çıktığında ise hastalıklar ilerlemiş olabiliyor. Bu sağlık riskleri, düzenli veteriner hekim kontrollerinin önemini artırıyor.

Koruyucu sağlık yaklaşımının ve düzenli veteriner hekim kontrollerinin önemine ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla uzun yıllardır “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” kampanyasını sürdüren Royal Canin Türkiye, “Kediler Derdini Anlatamaz” mesajı ile bu yıl da 16 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği kampanya için veteriner hekim meslek dernekleriyle ortak bir çağrıda buluştu. Acil Veteriner Hekimleri Derneği (TuVECCA), Kedi Hekimliği Derneği (KHEDİ), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET), Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ve Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) ile güçlerini birleştiren Royal Canin, kedi sahiplerini hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasını beklemeden düzenli veteriner hekim kontrollerini sorumlu hayvan sahipliğinin vazgeçilmez bir parçası haline getirmeye davet ediyor.